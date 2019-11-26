Сенников: «Надеюсь, что „Локомотив“ возьмет очки хотя бы в одной игре»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил шансы железнодорожников в предстоящей игре против «Байера» в Лиге чемпионов.
Математически шансы есть выйти в плей-офф, поэтому можно надеяться. Единственное, что расстраивает — травмы игроков, которые преследуют «Локомотив». По последнему матчу с «Тамбовом» было видно, что есть большие проблемы. Особенно это касается обороны. Команде недостает хороших, квалифицированных защитников. Это, конечно, печально. Гипотетически у «Локо» есть возможность, но по игре с «Байером» будет сложно. Железнодорожникам нужно приложить максимум сил, чтобы не пропустить.
Мне кажется, что леверкузенцы будут играть в своей излюбленной манере — в атакующий футбол. Обратите внимание, что в Мадриде они имели преимущество территориальное, владели мячом, атаковали. Считаю, что так же будет в матче с «Локомотивом» — инициатива останется за немецкой командой. Надеюсь, что «Локомотив» возьмет очки хотя бы в одной из домашних игр Лиги чемпионов.