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Рейнгольд - о санкциях ВАДА: «Пугать нас нечего!»

сегодня, 15:00

Чемпион СССР-1962 в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался о возможных санкциях в отношении российских спортсменов. 

Все эти разговоры и будут продолжаться, нужны факты. А фактов нет. Кто-то что-то шепнул, сказал, но уже сколько лет идет эта борьба за справедливость. Что они от нас хотят, они сами должны понимать. Надо как-то к этому относиться спокойно, потому что если нет фактов, то и нечего разговаривать. Пугать нас нечего! Мы будем проводить соревнования, потому что мы проводим их хорошо. Все довольны, потому что лучше нас по любому виду спорта никто турниры не проводит. Люди все довольны, весь мир доволен, только они недовольны. Чего они хотят — непонятно. Пусть хоть какие-то факты предоставят, а потом будем с ними разговаривать.

Не нужно волноваться по поводу этой ситуации, потому что они и будут на нас клеветать. Таков мир. Нужно все это выдержать, и относиться к этому спокойно, проводить свое дело. А если вы, ребята, хотите нам что-то подпортить, то давайте, найдите причины, по которым можно нас наказать. Если нет, то это разговор впустую.

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Все комментарии
альсато
альсато ответил kolpankolpan
   775 / 862
сегодня в 19:08
Усе факты уже озвучены ВАДА в письме.Какие еще факты?А если ВАДА --"капиталисты" и покусились на чистое светлое тогда понятно.
)))) факты озвучивают в суде,а не в письме!...есть еще вопросы?)))))
112910415
112910415
   59 / 862
сегодня в 17:39
не в своей теме ветеран банально растерялся
kolpankolpan
kolpankolpan ответил альсато
   326 / 862
сегодня в 16:55
У тебя есть факты?
Усе факты уже озвучены ВАДА в письме.Какие еще факты?А если ВАДА --"капиталисты" и покусились на чистое светлое тогда понятно.
альсато
альсато ответил galem72
   775 / 862
сегодня в 16:49
Факты чего? ))
вот и я про это......
galem72
galem72 ответил альсато
   98 / 862
сегодня в 16:46
У тебя есть факты?
Факты чего? ))
альсато
альсато ответил galem72
   775 / 862
сегодня в 16:40
"...потому что они и будут на нас клеветать..." Ну, конечно! Это всё поклёп, оговор, навет и клевета! Как, в принципе, и всегда. Во всём здесь "виноват" Запад со своим "разрушительным капитализмом". И только плешивый способен сопротивляться этим "узурпаторам" и "восстановить" справедливость. Чувствуются у старика отголоски пропаганды советов, поэтому он на 100% готов к эфирам скабеихи и соловья. ))
У тебя есть факты?
galem72
galem72
   98 / 862
сегодня в 16:31
"...потому что они и будут на нас клеветать..."

Ну, конечно! Это всё поклёп, оговор, навет и клевета! Как, в принципе, и всегда. Во всём здесь "виноват" Запад со своим "разрушительным капитализмом". И только плешивый способен сопротивляться этим "узурпаторам" и "восстановить" справедливость.
Чувствуются у старика отголоски пропаганды советов, поэтому он на 100% готов к эфирам скабеихи и соловья. ))
Т34
Т34
   14 / 862
сегодня в 16:23
Сам-то ты понял что написал? Я вот не понял, что ты хотел сказать да и хотел ли?
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 862
сегодня в 15:54
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       23 / 862
    сегодня в 15:51
    Рейноольд :"Чего они хотят — непонятно.".....))

    Наверно более чем понятно....Чего хотят жадюги-капиталисты .
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил Т34
       326 / 862
    сегодня в 15:39
    Да они и без фактов могут нагадить. А причин придумают тысячу. И на все наши оправдания не обратят никакого внимания.
    Как у тебя по мнению в России у Зенита все куплено, в УЕФА, ФИФА, в Баварии сдавшей игры Зениту и куче судей и стран со всего мира, тебе не стоит оправдываться о левых протоколах и пробах.Вы с Рейнгольдом на всех поклали и довод и правила вам не довод.Здесь один даже оружием забрякал-предложил им показать новые разработки.Так что не боись Рейнгольд в теме отопремся от любого г.....
    mihaluch
    mihaluch
       96 / 862
    сегодня в 15:33
    Рейнгольд по ошибке пописал во все пробирки. И сейчас в любой пробирке, даже у биотлонистов, моча Рейнгольда с большим содержанием алкоголя.
    Т34
    Т34
       14 / 862
    сегодня в 15:20
    Да они и без фактов могут нагадить. А причин придумают тысячу. И на все наши оправдания не обратят никакого внимания.
    mangoх12
    mangoх12
       34 / 862
    сегодня в 15:17
    Пусть помет его пригласит на вечерний м.
    cska plus
    cska plus
       18 / 862
    сегодня в 15:12
    Ему в 1962 году Хрющёв подарил он это помнит и поэтому пуганный, ничего не боится.
    cska plus
    cska plus
       18 / 862
    сегодня в 15:11
    Нет, не получается у старика такой уровень критиковать зато отлично получается спускать гнев на спартак.
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак
       228 / 862
    сегодня в 15:09
    Выживший из ума дед.
    DanjaG
    DanjaG
       79 / 862
    сегодня в 15:04
    Рейнгольд из спартака, его пугать нечего, не такое пережил.
    Strikers188
    Strikers188
       202 / 862
    сегодня в 15:02
    Кажется я знаю, какие каналы по вечерам смотрит Рейнгольд.
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