Рейнгольд - о санкциях ВАДА: «Пугать нас нечего!»

Чемпион СССР -1962 в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался о возможных санкциях в отношении российских спортсменов.

Все эти разговоры и будут продолжаться, нужны факты. А фактов нет. Кто-то что-то шепнул, сказал, но уже сколько лет идет эта борьба за справедливость. Что они от нас хотят, они сами должны понимать. Надо как-то к этому относиться спокойно, потому что если нет фактов, то и нечего разговаривать. Пугать нас нечего! Мы будем проводить соревнования, потому что мы проводим их хорошо. Все довольны, потому что лучше нас по любому виду спорта никто турниры не проводит. Люди все довольны, весь мир доволен, только они недовольны. Чего они хотят — непонятно. Пусть хоть какие-то факты предоставят, а потом будем с ними разговаривать.

Не нужно волноваться по поводу этой ситуации, потому что они и будут на нас клеветать. Таков мир. Нужно все это выдержать, и относиться к этому спокойно, проводить свое дело. А если вы, ребята, хотите нам что-то подпортить, то давайте, найдите причины, по которым можно нас наказать. Если нет, то это разговор впустую.