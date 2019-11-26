Ткачёв: «Это лучший этап в моей карьере»

Полузащитник «Арсенала» признался, что период в тульской команде - лучший в его карьере:

Это лучший этап моей футбольной жизни, нашел себя здесь. Рад, что все так складывается. Играю здесь третий сезон, по продолжительности выступлений за один клуб, по количеству игрового времени, по числу забитых мячей и голевых передач «Арсенал» на первом месте.

Нравится атмосфера в команде, здесь мой друг Игорь Горбатенко. В общем, душой прикипел к «Арсеналу».