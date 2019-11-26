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Ткачёв: «Это лучший этап в моей карьере»

сегодня, 14:43

Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачёв признался, что период в тульской команде - лучший в его карьере:

Это лучший этап моей футбольной жизни, нашел себя здесь. Рад, что все так складывается. Играю здесь третий сезон, по продолжительности выступлений за один клуб, по количеству игрового времени, по числу забитых мячей и голевых передач «Арсенал» на первом месте.

Нравится атмосфера в команде, здесь мой друг Игорь Горбатенко. В общем, душой прикипел к «Арсеналу».

Ранее сообщалось, что Сергей Ткачёв стал отцом

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Все комментарии
feris1
feris1
   108 / 862
сегодня в 16:13
Помню время когда Ткачев играл в нашей команде ФК Севастополь.
kotmyshka
kotmyshka
   293 / 862
сегодня в 15:44
пожалуй, это так
EAGinLE
EAGinLE
   112 / 862
сегодня в 15:13
Удачи Арсеналу .
beefs
beefs
   209 / 862
сегодня в 15:01
Ткачеву удачи...
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   117 / 862
сегодня в 14:52
Удачи Ткачеву!
cska plus
cska plus
   18 / 862
сегодня в 14:48
ЦСКА кузница кадров.
КЭТиК
КЭТиК
   131 / 862
сегодня в 14:45
Не зря перешел.
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