ГлавнаяНовости

«Локомотив» проиграл «Байеру» и вылетел из еврокубков

вчера, 22:46
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Локомотив» уступил «Байеру» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Байер» (6 очков) располагается на третьем месте в своей группе, «Локомотив» (3) - четвертый.

Москва, стадион РЖД Арена

«Локомотив» - «Байер» 0:2 (0:1)
Голы: Жемалетдинов 11 (автогол), Свен Бендер 54

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов (Куликов 65), Баринов, Крыховяк, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Эдер (Смолов 77)
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Байер»: Градецки, Рецос, Та, Свен Бендер, Венделл, Арангис, Демирбай (Ларс Бендер 90), Беллараби (Аларио 77), Диаби, Бэйли (Баумгартлингер 46), Фолланд
Главный тренер: Бош Петер.

Предупреждения: Хеведес 43, Игнатьев 67, Чорлука 68, Венделл 77, Баринов 83

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ ушел от поражения в игре с «Реалом»
Сегодня, 00:58 ВидеоКомментарии63
«Бавария» уничтожила «Црвену Звезду»
Сегодня, 00:56 ВидеоКомментарии30
«Ювентус» одержал победу над «Атлетико»
Сегодня, 00:56 ВидеоКомментарии154
«Аталанта» обыграла загребское «Динамо»
Сегодня, 00:54 ВидеоКомментарии7
«Тоттенхэм» обыграл «Олимпиакос», уступая по ходу матча со счетом 0:2
Сегодня, 00:53 ВидеоКомментарии18
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»
Сегодня, 00:53 Комментарии33
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
   735 / 863
сегодня в 04:20
Хреново, а хотелось лучшего.
mihaluch
mihaluch
   96 / 863
сегодня в 03:57
Будет ещё не такое если футболом будут править рулевые-мотористы и судостроители.
Leha-ha50
Leha-ha50
   30 / 863
сегодня в 03:45
Жаль. А ведь могли.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   160 / 863
сегодня в 03:43
Все по делу, продолжайте в том же духе скоро одна команда от России будет выступать в ЕК.))) Позор.
CSKA2012
CSKA2012 ответил Сергеевич вернулся1
   563 / 863
сегодня в 03:24
Нет денег таких как в клубах из топ 5.
Заполярный
Заполярный ответил Ген Геныч
   87 / 863
сегодня в 02:50
Видно что ты матч не смотрел!!!!!И зачем болеть против наших клубов в еврокубках?!!!!Даже за Зенит,скрипя зубами ,но надо болеть завтра,что бы хоть кто то вышел в ЛЕ!!!!ЦСКА,Локо уже в пролете,раннее вылетел Спартак и Арсенал!!!!!!Остались только Краснодар и проект!!!!!!
ЛИОНУ УДАЧИ
Гавроша
Гавроша ответил рже
   72 / 863
сегодня в 02:43
Гильерме вратарь сборной,БУГАГА,миранчук в Ювентусе ,бу га га га, ещё Смолов не с первых минут,короче Зениту опять тащить!
Да и сухина не важно отработал - пенальти нет, за что кормят?
Гавроша
Гавроша ответил 25процентный клоун
   72 / 863
сегодня в 02:38
Это реальный наш уровень, но везения не хватило, и без Миранчуков Локо был злее. Считаю Юве подарили минимум 3 очка, и сегодня не фартануло.
    Морозовский
    Морозовский ответил Гавроша
       12 / 863
    сегодня в 02:26
    А что сегодня сухина делал? Где их знаменитые 2 пенальти - 6 очков?
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
         33 / 863
      сегодня в 02:05
      Ну вот и все. Паровоз доехал, с чем некоторого поздравляю). У других в клубах занозу видит, а бревна в своем не замечает.
      Футбол наш болен. И корни ее, там наверху. Кто правит балом и десятилетиями там же наверху, которые понятия честной, справедливой борьбы подменили на "я тебе, а ты мне", на создание искусственного хаоса, интриги, чтобы быть всегда на вершине.
      Как сказал сегодня Уткин. Посмотрю лучше на окно..
      рже
      рже
         400 / 863
      сегодня в 01:31
      Гильерме вратарь сборной,БУГАГА,миранчук в Ювентусе ,бу га га га, ещё Смолов не с первых минут,короче Зениту опять тащить!
      Тага Дага
      Тага Дага
         71 / 863
      сегодня в 01:26
        Гавроша
        Гавроша ответил Морозовский
           72 / 863
        сегодня в 01:24
        А упряжка Вигвов, Карась, Иванов под чутким присмотром лазурного ВАРа везёт "Зенит!"
        А что сегодня сухина делал? Где их знаменитые 2 пенальти - 6 очков?
        Гавроша
        Гавроша ответил Миша Вилков
           72 / 863
        сегодня в 01:24
        За зенит стыдно болеть. За кого угодно можно болеть в еврокубках из российских команд, только не за этих. Газпром уничтожает российский футбол.
        А может гинер? Он тут новые правила, особые, для цска придумал.
        Миша Вилков
        Миша Вилков ответил Сергей Григорьев
           11 / 863
        сегодня в 01:12
        У газпрома свой вар. Если надо и оффсайд не заметят, или грубую игру Азмуна. Главное правильных людей за монитор сажать, вроде Вилкова и Мешкова.
        lobsterdam
        lobsterdam
           191 / 863
        сегодня в 01:05
        "кандидат в Ювентус" спотыкается о штрафную линию, Смолов обнимает штангу, короче, аптекари сделали из локомотива паровоз образца 1828 года. А чем занимается в этом клубе "великий" тренер?
        Сергей Григорьев
        Сергей Григорьев ответил Миша Вилков
        сегодня в 01:05
        Можно и не по правилам забивать, как голубой лев в последнем матче, только в ЛЧ это не проходит.
        там система вар не работала. И в ЛЧ без вара такое тоже забивалось без проблем.
        Vladimir Grechko
        Vladimir Grechko
           546 / 863
        сегодня в 01:03
        вот что хочу сказать я такого позорного выступления в еврокубках не видел никогда походу наш футбол точно деградирует кроме последнего выступленя Ростова за последние лет 10 и вспомнить нечего))
        Akatsuki72
        Akatsuki72
        сегодня в 00:54
        Первый тайм выдал Локомотив неплохой, а вот во втором сдулся! В целом, из всех клубов РПЛ в еврокубках, Локомотив показал наиболее приличный футбол, но каждый раз чего-то не хватало Характера, класса... да и скорости мышления, как и всем клубам РПЛ. И ещё раз убеждаемся, что Локомотиву срочно нужен форвард, Смолова в "топку". Эдер хоть как-то борется. Но в любом случае, классного нападающего нет. Завтра будем надеяться Зенит... ничего больше не остаётся.
        praporchik zadov
        praporchik zadov
           505 / 863
        сегодня в 00:41
        Смолов опять забил....
        Забил на игру....
        Морозовский
        Морозовский ответил ПерекатиПоле
           12 / 863
        сегодня в 00:36
        Да, календарь виноват, что Лудогорец возит коней, Брага свиней, Герыч паровозиков.
        А упряжка Вигвов, Карась, Иванов под чутким присмотром лазурного ВАРа везёт "Зенит!"
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле ответил Muxaэлb Шумахер
           25 / 863
        сегодня в 00:33
        Да, календарь виноват, что Лудогорец возит коней, Брага свиней, Герыч паровозиков.
        Морозовский
        Морозовский
           12 / 863
        сегодня в 00:33
        Завтра на "батуте" царя футбола Дюкова покажут, или пощадят? Пора б ему по собственному желанию бумагу написать.
        спартак 1987
        спартак 1987 ответил ПерекатиПоле
           89 / 863
        сегодня в 00:32
        помнишь как все питерские смеялись над Спартаком, который не смог выйграть в Москве у вальярреала (3-3, испанская команда на тот момент находилась в своём чемпионате на 18м месте. как вискарь и остальные любил об этом напомнить...только болельщики команды из Санкт - Петербурга ещё не знали, что этот вильярреал выпадет зениту в плей- офф лиги европы и чпокнет лазурных без особых проблемм в обеих играх🤣🤣🤣 БУ-ГА-ГА
        kingoffam
        kingoffam
           274 / 863
        сегодня в 00:28
        Завтра будем восхищаться игрой Зенита ведомого деревянным героем России.
        Миша Вилков
        Миша Вилков ответил ПерекатиПоле
           11 / 863
        сегодня в 00:28
        Заголовок новости на объективном спортивном ресурсе: « Московские клубы не выходят в плей-офф ЛЧ 8 лет, «Зенит» за это время вышел дважды» Газпром душит московские клубы, печалька(
        А еще на объективном спортивном ресурсе был заголовок. Вместо двух красных карточек Азмуну, Вилков удалил Бийола.
        дантеs
        дантеs
           491 / 863
        сегодня в 00:27
        Да... Локо сыграл "хорошо"... Вот если б не немцы, не судьи, не холод, ни еще чего до хрена - то все б было супер. Но кругом враги! Кругом...
        Muxaэлb Шумахер
        Muxaэлb Шумахер ответил ПерекатиПоле
           54 / 863
        сегодня в 00:26
        Если бы не составленный дюковым календарь, глядишь, мы б и Лудогорцу не встряли
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответил Миша Вилков
           23 / 863
        сегодня в 00:25
        За зенит стыдно болеть. За кого угодно можно болеть в еврокубках из российских команд, только не за этих. Газпром уничтожает российский футбол.
        То что это так,в плане российского футбола-тут полностью согласен!!!
        спартак 1987
        спартак 1987
           89 / 863
        сегодня в 00:22
        в начале игры у игроков локомотива была голевая атака с которой забил Алексей Миранчук, игрок который давал ему пас должен был почувствовать, что затянул с пасом и Миранчук уже забежал в офсайд, справа открывался партнёр и дай ему пас тот выходил бы один на один с вратарём хоть и правее, а не по центру...не понимаю зачем Сёмин слился с кубка России, сетка у локомотива после вылета краснодара была просто сказочная и путь в финал был открыт ( тем более нет никаких двух матчей с 1/4) лишил нас дерби против торпедо ( из- за одной лишней игры сливаться с кубка? ) после игры с байером у подопечных Сёмина теперь нет евровесны, ни кубка, только борьба в рпл за второе место
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100