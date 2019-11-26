«Локомотив» проиграл «Байеру» и вылетел из еврокубков

«Локомотив» уступил «Байеру» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Байер» (6 очков) располагается на третьем месте в своей группе, «Локомотив» (3) - четвертый.
Москва, стадион РЖД Арена
«Локомотив» - «Байер» 0:2 (0:1)
Голы: Жемалетдинов 11 (автогол), Свен Бендер 54
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов (Куликов 65), Баринов, Крыховяк, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Эдер (Смолов 77)
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«Байер»: Градецки, Рецос, Та, Свен Бендер, Венделл, Арангис, Демирбай (Ларс Бендер 90), Беллараби (Аларио 77), Диаби, Бэйли (Баумгартлингер 46), Фолланд
Главный тренер: Бош Петер.
Предупреждения: Хеведес 43, Игнатьев 67, Чорлука 68, Венделл 77, Баринов 83
Футбол наш болен. И корни ее, там наверху. Кто правит балом и десятилетиями там же наверху, которые понятия честной, справедливой борьбы подменили на "я тебе, а ты мне", на создание искусственного хаоса, интриги, чтобы быть всегда на вершине.
Как сказал сегодня Уткин. Посмотрю лучше на окно..
Футбол наш болен. И корни ее, там наверху. Кто правит балом и десятилетиями там же наверху, которые понятия честной, справедливой борьбы подменили на "я тебе, а ты мне", на создание искусственного хаоса, интриги, чтобы быть всегда на вершине.
Как сказал сегодня Уткин. Посмотрю лучше на окно..
Забил на игру....
Забил на игру....