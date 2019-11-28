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Мостовой: «Понравилось, что „Зенит“ сыграл довольно строго в обороне»

сегодня, 09:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Лионом» (2:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 

Помимо результата еще понравилось то, что «Зенит» сыграл довольно строго в обороне. У «Лиона» почти не было моментов, за исключением двух эпизодов. Дзюба? Я удивился, как он отодвинул защитника в моменте гола. Тот ему в габаритах не уступает. Артем сделал то, что от него требуется.

Недавняя негативная реакция фанатов на Дзюбу? (оскорбления в адрес футболиста - прим.). Он к этому привык, ему же не 20 лет. На нас тоже кричали. Он уже взрослый человек и все понимает. Прошло, ну прошло.
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Все комментарии
альсато
альсато ответил Т34
   805 / 917
сегодня в 11:07
Типичное блеяние в адрес Спартака.
Хватит жить воспоминанием про Спартак!)))))...ты бы модернизировал тридцать четверку-ну хотя бы на шестьдесят двойку!))))).....живешь блин ТЕХНОЛОГИЯМИ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ)))))
альсато
альсато ответил mihaluch
   805 / 917
сегодня в 11:03
Леон скорость не мог включить,а так "Зенит" бы посыпался.
так кто виноват?)))))))....., а я вот знаю-сПАРТАК!))))))
mihaluch
mihaluch
   82 / 917
сегодня в 10:42
Леон скорость не мог включить,а так "Зенит" бы посыпался.
Т34
Т34 ответил Sargent
   18 / 917
сегодня в 10:31
Типичное спартаковское лицемерие.
Типичное блеяние в адрес Спартака.
альсато
альсато ответил Болот Сарбанов
   805 / 917
сегодня в 10:14
Результат конечно отличный, но вот с обороной он не прав. Всю игру пропускали их нападающих и просто повезло что не пропустили.
Пропустили сколько?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Гавриленко
   679 / 917
сегодня в 10:11
И Даниэле Орсато идеально отработал в обороне.
Гавриленко
Гавриленко
   3 / 917
сегодня в 09:54
И Даниэле Орсато идеально отработал в обороне.
Морозовский
Морозовский
   11 / 917
сегодня в 09:48
Довольно случайная победа "Зенита": вратарь обязан был брать мяч, отскочивший от головы Дзюбы, второй гол - это удар явно мимо ворот, спасибо француз на пути мяча подвернулся. Удачный отскок "Зенита"! Интрига хоть жива в группе - уже хорошо.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   190 / 917
сегодня в 09:48
Результат конечно отличный, но вот с обороной он не прав. Всю игру пропускали их нападающих и просто повезло что не пропустили.
Sargent
Sargent
   318 / 917
сегодня в 09:40
    КЭТиК
    КЭТиК
       130 / 917
    сегодня в 09:28
    Вратарь стоял очень уверенно.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       23 / 917
    сегодня в 09:22
    Бенфика забивая команда....
    2 месяца...11 игр не уходит с поля без забитых голов...
    И в ЛЧ Бенфика забивала во всех 5-ти матчах..
    Зениту будет непросто...В Лиссабоне...Да еще и без Ракицкого...
    EAGinLE
    EAGinLE
       108 / 917
    сегодня в 09:08
    С победой Зенит .
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