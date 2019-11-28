Мостовой: «Понравилось, что „Зенит“ сыграл довольно строго в обороне»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Лионом» (2:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Помимо результата еще понравилось то, что «Зенит» сыграл довольно строго в обороне. У «Лиона» почти не было моментов, за исключением двух эпизодов. Дзюба? Я удивился, как он отодвинул защитника в моменте гола. Тот ему в габаритах не уступает. Артем сделал то, что от него требуется.
Недавняя негативная реакция фанатов на Дзюбу? (оскорбления в адрес футболиста - прим.). Он к этому привык, ему же не 20 лет. На нас тоже кричали. Он уже взрослый человек и все понимает. Прошло, ну прошло.
2 месяца...11 игр не уходит с поля без забитых голов...
И в ЛЧ Бенфика забивала во всех 5-ти матчах..
Зениту будет непросто...В Лиссабоне...Да еще и без Ракицкого...
2 месяца...11 игр не уходит с поля без забитых голов...
И в ЛЧ Бенфика забивала во всех 5-ти матчах..
Зениту будет непросто...В Лиссабоне...Да еще и без Ракицкого...