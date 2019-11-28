ЦСКА потерял шансы выйти в плей-офф Лиги Европы

Московские «армейцы» сыграли вничью с «Лудогорцем».
После этого результата ЦСКА потерял шансы на выход из группы.
Москва, стадион «ВЭБ-Арена»
ЦСКА - «Лудогорец» - 1:1 (0:0)
Голы: Чалов 76 - Кешеру 66
ЦСКА: Акинфеев, Карпов (Бийол 76), Дивеев, Магнуссон, Бистрович, Марио Фернандес, Обляков, Влашич, Кучаев (Дзагоев 55), Чалов, Сигурдссон (Ахметов 64)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Лудогорец»: Иванов Илиев, Сисиньо, Терзиев, Григоре, Недялков, Анисе, Баджи, Лукоки, Марселиньо (Дьяков 77), Вандерсон (Чибота 81), Кешеру (Свиячок 87)
Главный тренер: Желязков Алекси.
Предупреждения: Кешеру 35, Чалов 60, Анисе 81
В параллельном матче «Ференцварош» и «Эспаньол» также сыграли вничью.
Они все выжигали
Бистрович до их уровня не дотягивает.
То что ЦСКА в обновленном составе
С одним молодняком, команда самая молодая в РПЛ идёт на третьем месте в чемпионате это просто фантастика.
Они все выжигали
Бистрович до их уровня не дотягивает.
То что ЦСКА в обновленном составе
С одним молодняком, команда самая молодая в РПЛ идёт на третьем месте в чемпионате это просто фантастика.
Без хорошего нападающего
И с молодняком
Это сделать оказалось не реально.
Один Игорь в поле не воин.
Сколько можно выручать
Когда не сыгранная новая защита
Постоянно ошибается.
В защите играет 17-ти летний Карпов.
Нужно время и точечное усиление.
Без хорошего нападающего
И с молодняком
Это сделать оказалось не реально.
Один Игорь в поле не воин.
Сколько можно выручать
Когда не сыгранная новая защита
Постоянно ошибается.
В защите играет 17-ти летний Карпов.
Нужно время и точечное усиление.
Ну а брата глагола пробьем, есть кому
Ну а брата глагола пробьем, есть кому
В атаке полный сумбур и недопонимание.
В атаке полный сумбур и недопонимание.