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ЦСКА потерял шансы выйти в плей-офф Лиги Европы

сегодня, 22:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)ЛудогорецМатч завершен

Московские «армейцы» сыграли вничью с «Лудогорцем».

После этого результата ЦСКА потерял шансы на выход из группы.

Москва, стадион «ВЭБ-Арена»

ЦСКА - «Лудогорец» - 1:1 (0:0)
Голы: Чалов 76 - Кешеру 66

ЦСКА: Акинфеев, Карпов (Бийол 76), Дивеев, Магнуссон, Бистрович, Марио Фернандес, Обляков, Влашич, Кучаев (Дзагоев 55), Чалов, Сигурдссон (Ахметов 64)
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Лудогорец»: Иванов Илиев, Сисиньо, Терзиев, Григоре, Недялков, Анисе, Баджи, Лукоки, Марселиньо (Дьяков 77), Вандерсон (Чибота 81), Кешеру (Свиячок 87)
Главный тренер: Желязков Алекси.

Предупреждения: Кешеру 35, Чалов 60, Анисе 81

В параллельном матче «Ференцварош» и «Эспаньол» также сыграли вничью.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Гавроша
сегодня в 23:56
Миллер все равно богаче и больше заплатит и Вилкова не обидет за очередную отмену голов
Великолепный
Великолепный ответил ildar_3871
   226 / 931
сегодня в 23:55
Да, Вагнер бы и сейчас не помешал. Хоть уже и не молодой по футбольным меркам.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил psihafazatron
   31 / 931
сегодня в 23:55
А что не так говорит Навальный? Мой отец говорит также, а он не может ошибатся ведь это мой отец а не ваш.
ясненько!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))удачииииии )!!!))))))))))))Папе сколько- 25 ?))))))))))))))))
ildar_3871
ildar_3871 ответил Великолепный
   29 / 931
сегодня в 23:53
Нужен в центре такой как был Вернблум и Эльм. Они все выжигали Бистрович до их уровня не дотягивает. То что ЦСКА в обновленном составе С одним молодняком, команда самая молодая в РПЛ идёт на третьем месте в чемпионате это просто фантастика.
ВАагнер Лав надо вернуть !
psihafazatron
psihafazatron ответил Ген Геныч
   813 / 931
сегодня в 23:53
Он еще ЖИВ ауууууууууууу!!!!!Опять что лешу навального пересмотрел революционер?!!!)))))))))
А что не так говорит Навальный? Мой отец говорит также, а он не может ошибатся ведь это мой отец а не ваш.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил 25процентный клоун
   31 / 931
сегодня в 23:52
Я думаю 0-0 скатают, уж больно вратари хорошие и оборона Спартака
Видно будет!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил psihafazatron
   31 / 931
сегодня в 23:51
Фергесон был великий тренер пока не умер от инфаркта. не надо было пить виски. Любил смотреть за его Манчестером.
Он еще ЖИВ ауууууууууууу!!!!!Опять что лешу навального пересмотрел революционер?!!!)))))))))
psihafazatron
psihafazatron ответил 25процентный клоун
   813 / 931
сегодня в 23:51
Романцев сильнее как тренер
нет Романцев сильнее как алкоголик, спартак тогда побеждал только на бормантане ведь Титов с Тихоновым потом лечились тайно в наркодиспансере от зависимости
Великолепный
Великолепный ответил pam06
   226 / 931
сегодня в 23:51
Нужен в центре такой как был Вернблум и Эльм.
Они все выжигали
Бистрович до их уровня не дотягивает.
То что ЦСКА в обновленном составе
С одним молодняком, команда самая молодая в РПЛ идёт на третьем месте в чемпионате это просто фантастика.
pam06
pam06 ответил Leha-ha50
   27 / 931
сегодня в 23:48
Тяжело играть без нападающих. Чалов - просто турист, Сигурдссон не намного лучше : бежит хорошо, но обыграть один в один не может, с пасом как и у Федора явные проблемы. В атаке полный сумбур и недопонимание.
Относительно Чалова не соглашусь. Парень играет на уровне. И цепляется, и обостряет, и забивать начинает (больше стал брать на себя). А сумбур не только в атаке. Сумбур в целом в игре... Нет креативной середины поля... Да и по настоящему держать мяч в средине и обострять некому... Точнее есть, но использование не понятное... А без центра поля игры не будет впереди!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил psihafazatron
   15 / 931
сегодня в 23:48
Романцев сильнее как тренер
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ген Геныч
   15 / 931
сегодня в 23:47
Я думаю 0-0 скатают, уж больно вратари хорошие и оборона Спартака
Великолепный
Великолепный ответил Big krendel
   226 / 931
сегодня в 23:46
Как показали матчи
Без хорошего нападающего
И с молодняком
Это сделать оказалось не реально.
Один Игорь в поле не воин.
Сколько можно выручать
Когда не сыгранная новая защита
Постоянно ошибается.
В защите играет 17-ти летний Карпов.
Нужно время и точечное усиление.
psihafazatron
psihafazatron ответил Ген Геныч
   813 / 931
сегодня в 23:46
Такого бы спонсора за одно место и в музей и если вдруг тот же Газпром станет спонсорм Краснодара или Спартака,то это уже будут не команды а очередные тунеядцы!!!!
Фергесон был великий тренер пока не умер от инфаркта. не надо было пить виски. Любил смотреть за его Манчестером.
Гавроша
Гавроша ответил Ген Геныч
   38 / 931
сегодня в 23:46
А Мешков то с Вилковым дадут это сделать?!!!))))Я оооочень сильно сомневаюсь в этом!!!!!!
Сколько федун заплатил мешкову за воскресный матч?
Гавроша
Гавроша
   38 / 931
сегодня в 23:45
Очередной слив, и теперь можно спокойно бросить все силы на чемпионат.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил psihafazatron
   15 / 931
сегодня в 23:45
Я старорежимный и сзади не подпускаю
Ген Геныч
Ген Геныч ответил 25процентный клоун
   31 / 931
сегодня в 23:45
Хах, думаю зюбу скушают троица из нашей стены. Главное на грани офсайда четко сработать и азмуна отрезать. Ну а брата глагола пробьем, есть кому
А Мешков то с Вилковым дадут это сделать?!!!))))Я оооочень сильно сомневаюсь в этом!!!!!!
psihafazatron
psihafazatron ответил 25процентный клоун
   813 / 931
сегодня в 23:44
Василий, доброй ночи
я молодой либерал а ты кто
25процентный клоун
25процентный клоун ответил psihafazatron
   15 / 931
сегодня в 23:44
Василий, доброй ночи
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Jake Sully
   31 / 931
сегодня в 23:44
99% спортачей нытики по жизни, на Зенит и спонсора Газпром гавкают только от зависти что не им досталось... ведь они реально считают что их клуп достоин всего самого лучшего, ведь это Спартак, что ещё давным давно когда по планете ходили мамонты они там чего-то выигрывали... по факту им начхать что в России творится, они вспоминают про бабушек только тогда когда Зенит оформляет трансфер, а что в Москве оседают 90% денек всего бюджета России, а дальше большая часть этого бюджета успешно сливается в разные Швейцарии, США, Люксембурги, Германии и Лихтенштейны, спартачам по барабану... они слюной захлебываются именно от трансферов Зенита)) думаю предложи спартачам такой вариант как "Зенит в каждое окно на протяжении 10 лет будет тратить по 100 миллионов на трансферы", или Российские олигархи за 10 лет сольют 100 миллиардов $$$" они выберут второе))
Такого бы спонсора за одно место и в музей и если вдруг тот же Газпром станет спонсорм Краснодара или Спартака,то это уже будут не команды а очередные тунеядцы!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ген Геныч
   15 / 931
сегодня в 23:43
Хах, думаю зюбу скушают троица из нашей стены. Главное на грани офсайда четко сработать и азмуна отрезать.
Ну а брата глагола пробьем, есть кому
psihafazatron
psihafazatron ответил 25процентный клоун
   813 / 931
сегодня в 23:42
Виктор, я Маловар
меня завут Вася
psihafazatron
psihafazatron ответил Jake Sully
   813 / 931
сегодня в 23:42
99% спортачей нытики по жизни, на Зенит и спонсора Газпром гавкают только от зависти что не им досталось... ведь они реально считают что их клуп достоин всего самого лучшего, ведь это Спартак, что ещё давным давно когда по планете ходили мамонты они там чего-то выигрывали... по факту им начхать что в России творится, они вспоминают про бабушек только тогда когда Зенит оформляет трансфер, а что в Москве оседают 90% денек всего бюджета России, а дальше большая часть этого бюджета успешно сливается в разные Швейцарии, США, Люксембурги, Германии и Лихтенштейны, спартачам по барабану... они слюной захлебываются именно от трансферов Зенита)) думаю предложи спартачам такой вариант как "Зенит в каждое окно на протяжении 10 лет будет тратить по 100 миллионов на трансферы", или Российские олигархи за 10 лет сольют 100 миллиардов $$$" они выберут второе))
спартачи молятся на Тедеску но уже Урал его побрил, скоро Ленинград унизит
ildar_3871
ildar_3871 ответил Jake Sully
   29 / 931
сегодня в 23:41
99% спортачей нытики по жизни, на Зенит и спонсора Газпром гавкают только от зависти что не им досталось... ведь они реально считают что их клуп достоин всего самого лучшего, ведь это Спартак, что ещё давным давно когда по планете ходили мамонты они там чего-то выигрывали... по факту им начхать что в России творится, они вспоминают про бабушек только тогда когда Зенит оформляет трансфер, а что в Москве оседают 90% денек всего бюджета России, а дальше большая часть этого бюджета успешно сливается в разные Швейцарии, США, Люксембурги, Германии и Лихтенштейны, спартачам по барабану... они слюной захлебываются именно от трансферов Зенита)) думаю предложи спартачам такой вариант как "Зенит в каждое окно на протяжении 10 лет будет тратить по 100 миллионов на трансферы", или Российские олигархи за 10 лет сольют 100 миллиардов $$$" они выберут второе))
вот у меня вопрос , если транзит нефте долларов идет через Москву , причем тут питер ?
Ген Геныч
Ген Геныч ответил 25процентный клоун
   31 / 931
сегодня в 23:41
Армейцам не унывать, мы разорвем болото и вы немного расслабитесь
Это вряд ли,судя по тому,кто будет судить,готовтесь к удалениям и уж точно к пенальти!!!!!!)))))))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил psihafazatron
   15 / 931
сегодня в 23:40
Виктор, я Маловар
Leha-ha50
Leha-ha50
   28 / 931
сегодня в 23:40
Тяжело играть без нападающих. Чалов - просто турист, Сигурдссон не намного лучше : бежит хорошо, но обыграть один в один не может, с пасом как и у Федора явные проблемы.
В атаке полный сумбур и недопонимание.
Big krendel
Big krendel
   36 / 931
сегодня в 23:40
Эх кони. С такой группой с 1 места надо было выходить из группы.
viv
viv
   243 / 931
сегодня в 23:40
Главное...что никто из наших команд не повторил знаменитые 0/0/1:18 мясных в еврокубках.....
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