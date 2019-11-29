Балахнин: «России желательно сыграть с Финляндией, а не Уэльсом»

Бывший тренер сборной России прокомментировал предстоящую жеребьевку группового этапа Евро-2020:

У финнов акцент больше на командной игре. Предпочтительнее, чтобы именно они к нам попали, поскольку опыта у них нет на таких форумах. Это может стать как плюсом, так и минусом.

Результат матчей с Бельгией и Данией будет зависеть от того, как каждый из них подойдет к турниру и в каком состоянии. Не сказал бы, что сборная Дании на голову выше нашей, я бы поставил между датчанами и нами знак равенства.

И тогда, и сейчас Бэйл и Рэмзи задают тон в команде. Единственное, тогда мне казалось, что они были посильнее. Посмотрим, может они наберут перед чемпионатом Европы форму, но на данный момент они не так сильны, как тогда. С ними можно было играть лучше в 2016-м. Единственное, у них были эти ребята, которые являются футболистами высокого уровня.