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Балахнин: «России желательно сыграть с Финляндией, а не Уэльсом»

сегодня, 17:13

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал предстоящую жеребьевку группового этапа Евро-2020:

У финнов акцент больше на командной игре. Предпочтительнее, чтобы именно они к нам попали, поскольку опыта у них нет на таких форумах. Это может стать как плюсом, так и минусом.

Результат матчей с Бельгией и Данией будет зависеть от того, как каждый из них подойдет к турниру и в каком состоянии. Не сказал бы, что сборная Дании на голову выше нашей, я бы поставил между датчанами и нами знак равенства.

И тогда, и сейчас Бэйл и Рэмзи задают тон в команде. Единственное, тогда мне казалось, что они были посильнее. Посмотрим, может они наберут перед чемпионатом Европы форму, но на данный момент они не так сильны, как тогда. С ними можно было играть лучше в 2016-м. Единственное, у них были эти ребята, которые являются футболистами высокого уровня.

 Уже известно, что сборная России сыграет в одной группе с Данией и Бельгией.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   87 / 949
сегодня в 18:02
В своё время Бейл один всю сборную России обыгрывал.
Caniggia
Caniggia
   272 / 949
сегодня в 17:49
Кто бы ни достался, а две баранки от Бельгии дома и Дании в гостях уже сто пудово имеем. С Уэльсом скорее ничья, а может и опять опозоримся как в 2016-м. Единственный шанс обыграть финнов и выйти в плов с 3-го места, да и то шансов с ними 50х50.
Роман Романов
Роман Романов
   860 / 949
сегодня в 17:40
Финны нам достанутся
Аксинья
Аксинья
   141 / 949
сегодня в 17:23
С финами опасно, ведь к тому времени они Ерему в сборную вернут...Ну а кто такой Ерема и как он играет ты знаешь не по наслышке...
Аполлон Тиртышный- Кацман
Аполлон Тиртышный- Кацман
   215 / 949
сегодня в 17:21
Да уж, у нас опыта на таких форумах - вагон и маленькая тележка! Ребята, санмарины с казахстанами закончились, опыт уже не важен, важно мастерство, а с ним у нас большой напряг.
Зейский
Зейский
   110 / 949
сегодня в 17:20
Разницы нет, обе команды сильнее нашей.
cska plus
cska plus
   12 / 949
сегодня в 17:19
Это не Балахнин определяет а жеребьёвка.
Leha-ha50
Leha-ha50
   26 / 949
сегодня в 17:17
Балахнин: «России желательно сыграть с Финляндией, а не Уэльсом»
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.....Жаль Сан - Марино нам не попадет с Люксембургом!!!
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