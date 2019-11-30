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Слуцкий объявил о своей отставке с поста главного тренера «Витесса»

сегодня, 00:16
ХеренвенЛоготип футбольный клуб Херенвен3 : 2Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)ВитессМатч завершен

Леонид Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса». Об этом российский специалист заявил после матча с «Херенвеном».

На этом моё время в «Витессе» подошло к концу. Я заканчиваю работу в клубе. Это был фантастический период. Я благодарю болельщиков «Витесса» и всех работников клуба.

Я буду скучать по болельщикам, по стране, по клубу, по всем.

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Все комментарии
Carradona
Carradona ответил dino-hsv
   914 / 956
сегодня в 01:52
Глушак 2.0
kotmyshka
kotmyshka
   273 / 956
сегодня в 01:24
Бедняга Хонда...
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
сегодня в 01:09
Очень злая аудитория . Успехов Леониду , не надо на родину делать тут нехер
dino-hsv
dino-hsv
   99 / 956
сегодня в 01:06
витесс идёт на 3 месте, всех побеждает, потом высплывает новость о конфликте лёни с кем-то из футболистов - поражение за поражением. совпадение? стыдно должно быть игрочишкам, которые его слили. очень стыдно.
Правдин Семён
Правдин Семён
   309 / 956
сегодня в 01:03
Слуцкий-тактик. И всё у него на своих местах, как винтики в механизме. Стоит выпасть одному винтику-поломка. Ушёл Караваев в Зенит-посыпался Витесс. Не то,чтобы Зенит виноват, но у Лени нет плана "Б".
Правдин Семён
Правдин Семён
   309 / 956
сегодня в 00:55
Жаль. Очень жаль.
Strikers188
Strikers188
   255 / 956
сегодня в 00:46
Вот и замена для Эмери...Кронке уже наверняка ищет номер Слуцкого..
Питер Ман
Питер Ман
   41 / 956
сегодня в 00:42
Вот и тренер для дружков наших!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Багор
   25 / 956
сегодня в 00:42
Пойдет ЦСКА вытаскивать из пропасти.
Из какой пропасти ??? Прочное место в пятерке - это пропасть???
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома ответил Сантус
   368 / 956
сегодня в 00:36
Ага, ведут они такие 0:2 и думают "щас бы резко начать лёню сливать!!!!" Просто признайте, что он дно, и жить станет легче
Морозовский
Морозовский
   13 / 956
сегодня в 00:35
Леонид без работы не останется.
Jake Sully
Jake Sully
   110 / 956
сегодня в 00:34
самое время отправить в отставку картофана и вернуть Лёню))
gentlewolf
gentlewolf
   131 / 956
сегодня в 00:33
А жаль что не получилось. Вот жаль и все.
Grey33
Grey33
   283 / 956
сегодня в 00:32
Пора вытаскивать коней.
d_fincher
d_fincher
   53 / 956
сегодня в 00:30
Хочется пожелать болельщикам ЦСКА сохранять спокойствие: на ваш тонущий корабль Леня не вернется. Тоните дальше.
GrimlocK
GrimlocK
   633 / 956
сегодня в 00:30
неужели обратно в ЦСКА? пора вытаскивать нашу игру со дна.....
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 956
сегодня в 00:30
Испугался Промеса!))))
juvenale
juvenale
   12 / 956
сегодня в 00:25
Арсеналу тренер нужен
Сантус
Сантус
   81 / 956
сегодня в 00:24
Слили Лёню.Гордо не стал ждать неустойку?)Думаю варианты найдет,но не за бугром.Думаю Абрамович уже вспотел его протежировать...)
Footbolista
Footbolista ответил Гавриленко
   8 / 956
сегодня в 00:24
Там как раз КВН часто проходит...
Colchoneros
Colchoneros
   90 / 956
сегодня в 00:22
Давай Лёня мать родина соскучилась по тебе!
Пора домой!
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 956
сегодня в 00:20
В Сочи место тренера вакантно!))))
Багор
Багор
   35 / 956
сегодня в 00:19
Пойдет ЦСКА вытаскивать из пропасти.
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