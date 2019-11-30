Слуцкий объявил о своей отставке с поста главного тренера «Витесса»

подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса». Об этом российский специалист заявил после матча с «Херенвеном».

На этом моё время в «Витессе» подошло к концу. Я заканчиваю работу в клубе. Это был фантастический период. Я благодарю болельщиков «Витесса» и всех работников клуба.

Я буду скучать по болельщикам, по стране, по клубу, по всем.