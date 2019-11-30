Слуцкий объявил о своей отставке с поста главного тренера «Витесса»

Леонид Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса». Об этом российский специалист заявил после матча с «Херенвеном».
На этом моё время в «Витессе» подошло к концу. Я заканчиваю работу в клубе. Это был фантастический период. Я благодарю болельщиков «Витесса» и всех работников клуба.
Я буду скучать по болельщикам, по стране, по клубу, по всем.
Leonid Slutsky resigns as manager of Vitesse. ''I will miss the supporters, the country, the club, everyone.'' pic.twitter.com/Hw9T4lMxSd— Football 24/7 (@Foet247Benelux) 29 ноября 2019 г.
Пора домой!
Пора домой!