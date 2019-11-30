Семпличи – о матче с «Интером»: «Это поединок, в котором нам нечего терять»

сегодня, 15:54

Главный тренер СПАЛа высказался о предстоящем матче с «Интером» в 14-м туре Серии А. Игра пройдет 1 декабря, начало – в 17.00 мск.

Я не верю в невезение, поэтому я понял, что всё в руках СПАЛа, чтобы изменить ситуацию. Мы должны решительно защищаться и атаковать в матче против «Интера», нам следует показать запредельный уровень. Это поединок, в котором нам нечего терять, так что нам нужно играть с характером и страстью.

СПАЛ находится в зоне вылета в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда занимает 19-е место, набрав девять очков. «Интер» идет вторым, имея в активе 34 балла.

Напомним, что на неделе «Интер» победил «Славию» в матче группового этапа Лиги чемпионов.