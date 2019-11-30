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Евсеев: «Во втором тайме у нас было много зон и пространства»

сегодня, 16:26
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер» подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

Нас прижали в первом и во втором таймах, мы выдержали, вытерпели. У соперника были моменты. Но мы вели в счете, где-то соперник раскрывался, поэтому во втором тайме у нас было много зон и пространства, куда врывались игроки.

Во втором тайме попросили играть поспокойнее, не спешили в плане того, чтобы не ошибаться и быстрее принимать решения. У нас первые 15 минут три опорника теряли мяч, соперник этим мог воспользоваться.

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Все комментарии
Юррыч
Юррыч
   152 / 957
сегодня в 17:16
Уфу с победой!
ДСА
ДСА
   241 / 957
сегодня в 16:54
Победили, и молодцы!
Zenit_84
Zenit_84
   232 / 957
сегодня в 16:32
С победой
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