Евсеев: «Во втором тайме у нас было много зон и пространства»

Главный тренер «Уфы» в эфире телеканала «Матч Премьер» подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

Нас прижали в первом и во втором таймах, мы выдержали, вытерпели. У соперника были моменты. Но мы вели в счете, где-то соперник раскрывался, поэтому во втором тайме у нас было много зон и пространства, куда врывались игроки.

Во втором тайме попросили играть поспокойнее, не спешили в плане того, чтобы не ошибаться и быстрее принимать решения. У нас первые 15 минут три опорника теряли мяч, соперник этим мог воспользоваться.