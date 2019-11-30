Мирзоян - о переносе матча: «Правильное решение приняла РПЛ»

Председатель комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян не видит ничего особенного в переносе матча 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом» из-за болезни футболистов.

Правильное решение приняла РПЛ , не факт, что в случае проведения матча никто не получил бы рецидив, я считаю это нормальным явлением, что перенесли игру. Президент «Оренбурга» [Владимир Кияев] заявил еще до официального объявления РПЛ , что они готовы перенести матч, - это и есть профессиональная солидарность, он не думает о том, чтобы не совсем по спортивному принципу набрать очки. Я считаю, это шаг доброй воли со стороны «Оренбурга», иначе было бы просто избиение младенцев, а мы ведь должны думать о развитии нашего футбола.