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Мирзоян - о переносе матча: «Правильное решение приняла РПЛ»

сегодня, 13:21
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургЗавтра в 14:00 Матч перенесен

Председатель комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян не видит ничего особенного в переносе матча 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом» из-за болезни футболистов.

Правильное решение приняла РПЛ, не факт, что в случае проведения матча никто не получил бы рецидив, я считаю это нормальным явлением, что перенесли игру. Президент «Оренбурга» [Владимир Кияев] заявил еще до официального объявления РПЛ, что они готовы перенести матч, - это и есть профессиональная солидарность, он не думает о том, чтобы не совсем по спортивному принципу набрать очки. Я считаю, это шаг доброй воли со стороны «Оренбурга», иначе было бы просто избиение младенцев, а мы ведь должны думать о развитии нашего футбола.

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Big krendel
Big krendel
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сегодня в 13:43
Достойный жест от Оренбурга.
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