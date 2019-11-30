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Журова: «Власти должны работать с болельщиками, чтобы не было агрессии»

сегодня, 14:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:00 Не начался

Депутат Государственной думы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что спортивные власти должны активно взаимодействовать с клубами болельщиков, чтобы не допустить проявления агрессии на стадионах. 

В среду КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за нецензурные скандирования болельщиков в адрес форварда «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы.

Несомненно, нужно работать с клубами болельщиков и проговаривать с ними недопустимость выражения агрессии на стадионах. В каждом из них есть руководители, которые могут вразумить своих товарищей. Безусловно, нужно пресекать организованный мат на стадионах. Во-первых, у нас есть закон, запрещающий публичное использование нецензурной лексики в местах массового скопления людей, и нужно штрафовать за его нарушение.

Допустим, группа «Ленинград» всегда оплачивала штрафы за мат в своих песнях, причем делала она это еще накануне концертов.

Одно дело, когда человек демонстрирует свою собственную реакцию, например, на незабитый и пропущенный гол, и совсем другое, когда оскорбления скандируют массово, на мой взгляд, это неприемлемо. Помимо того, что это слышат болельщики на стадионе, это слышит вся страна, которая смотрит трансляцию, это уже совершенно другой уровень. Будет странно, если мы начнем «запикивать» слова во время матчей, которые идут в прямом эфире.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848 ответил Против ЦСКА
   168 / 955
сегодня в 15:32
Но не работают.
она сама не работает
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   366 / 955
сегодня в 15:21
Но не работают.
Морозовский
Морозовский
   13 / 955
сегодня в 15:11
Да, власти должны работать! Ведь болельщики - это пенсионеры, врачи, санитары, учителя, хлеборобы, бомжи, студенты, рабочие и все они хотят жить в достатке и без агрессии.
Т34
Т34 ответил cska plus
   19 / 955
сегодня в 15:04
Не нужно делать такую огромную работу, надо закрыть проект федуна, на самого федуна надеть бушлат а на открывашке открыть огромный мясной ряд.
    ДАША Д
    ДАША Д
       323 / 955
    сегодня в 14:52
    Вообще запретить говорить на футболе, как в театре.
    mihaluch
    mihaluch
       78 / 955
    сегодня в 14:46
    Приговорить рьяно матерящихся отдельных спартачей к 15 суткам и пускай метут трибуны "Открывашки".
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
       277 / 955
    сегодня в 14:45
    "заплати налоги, и живи спокойно"
    Gloomy59
    Gloomy59
       565 / 955
    сегодня в 14:35
    ПОЛНЕЙШАЯ ЧУШЬ!!!!!
    kb_bender
    kb_bender ответил cska plus
       886 / 955
    сегодня в 14:33
    Не нужно делать такую огромную работу, надо закрыть проект федуна, на самого федуна надеть бушлат а на открывашке открыть огромный мясной ряд.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
         37 / 955
      сегодня в 14:31
      Ну и логика у депутата Госдумы 😂. Заплати налоги и матерись сколько влезет))).
      Leningrad 84
      Leningrad 84
         95 / 955
      сегодня в 14:29
      По ТВ можно спокойно транслировать матчи и без звукового сопровождения с одним лишь картавым голосом комментатора...
      A.Gordeev
      A.Gordeev
         83 / 955
      сегодня в 14:18
      Всё зло идет от свиней, сначала их в пердив, потом вслед за Анжи.
      cska plus
      cska plus
         10 / 955
      сегодня в 14:12
      Не нужно делать такую огромную работу, надо закрыть проект федуна, на самого федуна надеть бушлат а на открывашке открыть огромный мясной ряд.
      RamonCSKA
      RamonCSKA
         601 / 955
      сегодня в 14:12
      если власти начнут работать будет еще больше агрессии
      Roman73
      Roman73
         461 / 955
      сегодня в 14:11
      У властей один метод работы--дубинка.
      Багор
      Багор
         36 / 955
      сегодня в 14:11
      Журова что, предлагает заранее заплатить и материться на стадионе, как делает группа Ленинград?
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