Журова: «Власти должны работать с болельщиками, чтобы не было агрессии»

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Депутат Государственной думы РФ , олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что спортивные власти должны активно взаимодействовать с клубами болельщиков, чтобы не допустить проявления агрессии на стадионах.

В среду КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за нецензурные скандирования болельщиков в адрес форварда «Зенита» и капитана сборной России .