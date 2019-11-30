Журова: «Власти должны работать с болельщиками, чтобы не было агрессии»

Депутат Государственной думы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что спортивные власти должны активно взаимодействовать с клубами болельщиков, чтобы не допустить проявления агрессии на стадионах.
В среду КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за нецензурные скандирования болельщиков в адрес форварда «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы.
Несомненно, нужно работать с клубами болельщиков и проговаривать с ними недопустимость выражения агрессии на стадионах. В каждом из них есть руководители, которые могут вразумить своих товарищей. Безусловно, нужно пресекать организованный мат на стадионах. Во-первых, у нас есть закон, запрещающий публичное использование нецензурной лексики в местах массового скопления людей, и нужно штрафовать за его нарушение.
Допустим, группа «Ленинград» всегда оплачивала штрафы за мат в своих песнях, причем делала она это еще накануне концертов.
Одно дело, когда человек демонстрирует свою собственную реакцию, например, на незабитый и пропущенный гол, и совсем другое, когда оскорбления скандируют массово, на мой взгляд, это неприемлемо. Помимо того, что это слышат болельщики на стадионе, это слышит вся страна, которая смотрит трансляцию, это уже совершенно другой уровень. Будет странно, если мы начнем «запикивать» слова во время матчей, которые идут в прямом эфире.
https://www.youtube.com/watch?v=UQh4kwvuhhk