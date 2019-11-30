Футболисты «Сочи» вернутся к оптимальной форме через две недели

Бывший врач сборной России Юрий Васильков считает, что футболисты «Сочи», которые заболели ангиной перед матчем 18-го тура РПЛ против «Оренбурга», смогут приступить к полноценным физическим нагрузкам примерно через две недели.

Болезни и футбол никак не могут стоять вместе. Игрок должен быть готов к переносу тяжелой физической работы, потому что футбол очень энергозатратный вид спорта. Если человек заболел, допустим, вирусной ангиной, то около недели или больше его надо лечить, во время болезни физические возможности игрока снижены, можно сказать, что он превращается в обычного человека.