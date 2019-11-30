Ярошик: «Думаю, Слуцкий хочет продолжить работу в западной Европе»

Бывший полузащитник ЦСКА прокомментировал решение российского специалиста уйти с поста главного тренера «Витесса».

Я узнал результат вчерашний, что они вели, и в конце концов проиграли. Потом посмотрел последние пять игр, как они сыграли — там было пять поражений. Но до этого они начали очень хорошо в чемпионате. Последние туры меня немножко удивили.

Можно ли сказать, что на результаты повлиял конфликт с игроком? Этого я не знаю. Могу сказать, что Леонид Слуцкий — не конфликтный тренер. Просто все люди и игроки разные, с разных стран, поэтому такая ситуация может быть. Тяжело обсуждать эту тему.

Конечно, он набрал опыт в Англии, он хорошо знает английский, и это ему очень поможет. Он хочет тренировать в западных клубах. И очень большой плюс, что он этого не боится. Посмотрим, куда дальше он пойдет. Могу пожелать другу удачи. Желаю ему отдохнуть немножко, потому что всем тяжело так.

Стоит ли ему возвращаться в Россию? Это вопрос его личный. Сейчас он немножко отдохнет, рассмотрит все варианты, и выберет свой путь. Но я думаю, что он хочет продолжить карьеру в западной Европе.