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Ярошик: «Думаю, Слуцкий хочет продолжить работу в западной Европе»

сегодня, 14:00

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал решение российского специалиста Леонида Слуцкого уйти с поста главного тренера «Витесса»

Я узнал результат вчерашний, что они вели, и в конце концов проиграли. Потом посмотрел последние пять игр, как они сыграли — там было пять поражений. Но до этого они начали очень хорошо в чемпионате. Последние туры меня немножко удивили.

Можно ли сказать, что на результаты повлиял конфликт с игроком? Этого я не знаю. Могу сказать, что Леонид Слуцкий — не конфликтный тренер. Просто все люди и игроки разные, с разных стран, поэтому такая ситуация может быть. Тяжело обсуждать эту тему.

Конечно, он набрал опыт в Англии, он хорошо знает английский, и это ему очень поможет. Он хочет тренировать в западных клубах. И очень большой плюс, что он этого не боится. Посмотрим, куда дальше он пойдет. Могу пожелать другу удачи. Желаю ему отдохнуть немножко, потому что всем тяжело так.

Стоит ли ему возвращаться в Россию? Это вопрос его личный. Сейчас он немножко отдохнет, рассмотрит все варианты, и выберет свой путь. Но я думаю, что он хочет продолжить карьеру в западной Европе.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   31 / 955
сегодня в 16:01
Слуцкому никогда ничего не выиграть, бестрофейный тренер. А что гинер купил не считается.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   413 / 955
сегодня в 15:36
тоже самое говорили про Красножана и кучцу других тренеров
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   412 / 955
сегодня в 15:13
А возьмут?
КЭТиК
КЭТиК
   171 / 955
сегодня в 14:54
Пора перебираться в Люксембург.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   330 / 955
сегодня в 14:35
Хочет, он об этом неоднократно говорил.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   90 / 955
сегодня в 14:11
Он уже там привык.
cska plus
cska plus
   10 / 955
сегодня в 14:08
Викторович без работы не останется.
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