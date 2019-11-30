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Березовский поблагодарил РПЛ за перенос матча

сегодня, 12:15
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургЗавтра в 14:00 Матч перенесен

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский выразил благодарность руководству клубов «Сочи», «Оренбурга» и РПЛ за решение о переносе матча 18-го тура чемпионата России.

В моей практики бывали и похуже ситуации. Мы прилетали в другой город, а игра отменялась, например, я как игрок с командой прилетел в Пермь, матч был в два часа дня, мы с утра сидели в гостинице и ждали окончательного решения, потому что на стадионе было навалено много снега, его не успевали убрать, в итоге матч отменили. А тут все структуры сработали моментально, хорошо, что «Оренбург» не успел прилететь сюда [в Сочи].

Мы проявляем, в первую очередь, заботу к людям, к их здоровью. Если бы игра состоялась, то вынужденно на несколько позиций нам пришлось бы выставлять на поле заболевших футболистов, они бы совершили подвиг, а игра не проходила бы в равной спортивной борьбе. Я благодарен руководству нашего клуба, «Оренбурга» и РПЛ за то, что они так оперативно сработали, браво.

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Все комментарии
beefs
beefs
   190 / 955
сегодня в 13:05
Действительно браво, может быть будут улучшения...
Аксинья
Аксинья
   133 / 955
сегодня в 12:26
Миллера благодари за его звонок в стан "Оренбурга"...
КЭТиК
КЭТиК
   188 / 955
сегодня в 12:18
Причина уважительная.
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