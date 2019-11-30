Березовский поблагодарил РПЛ за перенос матча

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» выразил благодарность руководству клубов «Сочи», «Оренбурга» и РПЛ за решение о переносе матча 18-го тура чемпионата России.

В моей практики бывали и похуже ситуации. Мы прилетали в другой город, а игра отменялась, например, я как игрок с командой прилетел в Пермь, матч был в два часа дня, мы с утра сидели в гостинице и ждали окончательного решения, потому что на стадионе было навалено много снега, его не успевали убрать, в итоге матч отменили. А тут все структуры сработали моментально, хорошо, что «Оренбург» не успел прилететь сюда [в Сочи].