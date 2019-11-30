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Стоунз: «Дважды пропустили из-за небрежности, что стоило нам победы»

сегодня, 20:27
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз прокомментировал итоги матча 14-го тура АПЛ с «Ньюкаслом».

Подобный результат сложно принять. В раздевалке все поникли. Все произошло очень быстро, на последних минутах был как подъем, так и падение.

Соперник с самого начала играл от обороны. Мы дважды пропустили из-за небрежности, что стоило нам победы.

Погоня за лидером продолжается. Мы будем биться до последнего как и в прошлом сезоне. Случиться может все что угодно. Сегодня мы играли невероятно, но ошибки дорого нам обошлись.

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Artuom
Artuom
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сегодня в 21:57
Небрежность... А вот нечего не уважать соперника!
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