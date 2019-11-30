Стоунз: «Дважды пропустили из-за небрежности, что стоило нам победы»

Защитник «Манчестер Сити» прокомментировал итоги матча 14-го тура АПЛ с «Ньюкаслом».

Подобный результат сложно принять. В раздевалке все поникли. Все произошло очень быстро, на последних минутах был как подъем, так и падение.

Соперник с самого начала играл от обороны. Мы дважды пропустили из-за небрежности, что стоило нам победы.

Погоня за лидером продолжается. Мы будем биться до последнего как и в прошлом сезоне. Случиться может все что угодно. Сегодня мы играли невероятно, но ошибки дорого нам обошлись.