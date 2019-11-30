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Сарри: «Роналду - невероятный игрок»

вчера, 18:26

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в очередной раз похвалил Криштиану Роналду.

Криштиану - невероятный игрок. Он очень вынослив. Он не похож ни на одного другого игрока «Ювентуса». Все великие нападающие расстраиваются, когда не забивают голы. Я думаю, это правильное отношение к делу.

Недавно Сарри рассказал о своих отношениях с Роналду.

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Все комментарии
Drakulа
Drakulа
   150 / 943
вчера в 23:01
Разумеется он прав! Это же не гормональный сперматозоид выпущенный осечкой хорхе месси)))
neomessi
neomessi
   154 / 943
вчера в 22:47
Сарри: «Роналду - невероятный игрок»
И оглянулся назад.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   469 / 943
вчера в 22:36
Роналду не хватает невероятного тренера.
волгодон 2
волгодон 2 ответил Да ладно вам
   47 / 943
вчера в 20:53
Кто на поле бесполезный, Что команда в меньшинстве? Кто со старта весь исчезнет, Как земля весной в траве? Кто пенальти ждёт как манну, Чтоб статистику поднять? Кто на дно Ювентус тянет- Каждый должен это знать! Под кого прогнётся тренер, Лишь бы место сохранить? И Дибалу тот заменит, Гея чтоб не упустить. Толку нет, а он на поле, Всё стоит там у штрафной. Бесполезен он в футболе- Кто же это здесь такой?
Твардовский стрельнул у Сарри папиросу и курит в сторонке)
starche
starche
   749 / 943
вчера в 20:06
Испугался, что Кристина будет мстить за (заслуженные) замены..............
Да ладно вам
Да ладно вам
   6 / 943
вчера в 19:13
Кто на поле бесполезный,
Что команда в меньшинстве?
Кто со старта весь исчезнет,
Как земля весной в траве?

Кто пенальти ждёт как манну,
Чтоб статистику поднять?
Кто на дно Ювентус тянет-
Каждый должен это знать!

Под кого прогнётся тренер,
Лишь бы место сохранить?
И Дибалу тот заменит,
Гея чтоб не упустить.

Толку нет, а он на поле,
Всё стоит там у штрафной.
Бесполезен он в футболе-
Кто же это здесь такой?
juvenale
juvenale
   13 / 943
вчера в 19:09
новость про Роналду,а полыхают гномоглоры)
ZjzoRe
ZjzoRe
   394 / 943
вчера в 19:02
по сути, все верно сказал, не кричал "самый великий в истории" или "тащер единолично 3 ЛЧ взял", а сказал правду. Разве тренер не должен поддерживать главную звезду в трудный период? А Роналду действительно выдающийся спортсмен
Futbol Clyb Barcelona
Futbol Clyb Barcelona
   272 / 943
вчера в 18:58
Плакса расплакалась)) Сарри нагнули, некуда деваться надо прогибаться перед плаксой))
носатый физрук
носатый физрук
   457 / 943
вчера в 18:56
1. все знают что он вынослив- бадр подтвердил давно
2.все знают что он не похож ни на одного игрока ювентуса- там вроде нету лгтбшников кроме него
3. все великие нападающие расстраиваются когда не забивают голы - нападающие расстраиваются а он обижается так как он голы не забивает а бадр забивает ему
4.то что думает сарри что это правильное отношение к делу как то озадачивает на счет его вполне вероятно что подхалимство вызвано интересом к голубку ну посмотрим что будет дальше бадр то сарри ку ку вправит вроде пока моложе да и пенальда не та особа чтобы менять молодого на старого макаронника
волгодон 2
волгодон 2
   47 / 943
вчера в 18:50
Судя по всему,курилку заставили прогнуться под гея и произнести непопулярную пословицу популярные туринские мафиози-торговцы кристиниными майками и трусами)
ilyafrom
ilyafrom
   317 / 943
вчера в 18:45
Пока расхваливают Роналду, Дибала спокойно тащит Ювентус
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
   381 / 943
вчера в 18:34
Пенальти, офсайд, прыжок и нырок
Роналду - невероятный игрок.
Futbol Clyb Barcelona
Futbol Clyb Barcelona
   272 / 943
вчера в 18:33
Сарри, прогиб засчитан))
cska plus
cska plus
   9 / 943
вчера в 18:32
Подлизывается куряка.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   131 / 943
вчера в 18:31
Ахаха))
Сарри быстро объяснили кто главная принцессе туринского договорного проекта))
Все таки лизнул))
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