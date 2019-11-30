Сарри: «Роналду - невероятный игрок»

Главный тренер «Ювентуса» в очередной раз похвалил .

Криштиану - невероятный игрок. Он очень вынослив. Он не похож ни на одного другого игрока «Ювентуса». Все великие нападающие расстраиваются, когда не забивают голы. Я думаю, это правильное отношение к делу.