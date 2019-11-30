Сарри: «Роналду - невероятный игрок»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри в очередной раз похвалил Криштиану Роналду.
Криштиану - невероятный игрок. Он очень вынослив. Он не похож ни на одного другого игрока «Ювентуса». Все великие нападающие расстраиваются, когда не забивают голы. Я думаю, это правильное отношение к делу.
Недавно Сарри рассказал о своих отношениях с Роналду.
И оглянулся назад.
И оглянулся назад.
Что команда в меньшинстве?
Кто со старта весь исчезнет,
Как земля весной в траве?
Кто пенальти ждёт как манну,
Чтоб статистику поднять?
Кто на дно Ювентус тянет-
Каждый должен это знать!
Под кого прогнётся тренер,
Лишь бы место сохранить?
И Дибалу тот заменит,
Гея чтоб не упустить.
Толку нет, а он на поле,
Всё стоит там у штрафной.
Бесполезен он в футболе-
Кто же это здесь такой?
Что команда в меньшинстве?
Кто со старта весь исчезнет,
Как земля весной в траве?
Кто пенальти ждёт как манну,
Чтоб статистику поднять?
Кто на дно Ювентус тянет-
Каждый должен это знать!
Под кого прогнётся тренер,
Лишь бы место сохранить?
И Дибалу тот заменит,
Гея чтоб не упустить.
Толку нет, а он на поле,
Всё стоит там у штрафной.
Бесполезен он в футболе-
Кто же это здесь такой?
2.все знают что он не похож ни на одного игрока ювентуса- там вроде нету лгтбшников кроме него
3. все великие нападающие расстраиваются когда не забивают голы - нападающие расстраиваются а он обижается так как он голы не забивает а бадр забивает ему
4.то что думает сарри что это правильное отношение к делу как то озадачивает на счет его вполне вероятно что подхалимство вызвано интересом к голубку ну посмотрим что будет дальше бадр то сарри ку ку вправит вроде пока моложе да и пенальда не та особа чтобы менять молодого на старого макаронника
2.все знают что он не похож ни на одного игрока ювентуса- там вроде нету лгтбшников кроме него
3. все великие нападающие расстраиваются когда не забивают голы - нападающие расстраиваются а он обижается так как он голы не забивает а бадр забивает ему
4.то что думает сарри что это правильное отношение к делу как то озадачивает на счет его вполне вероятно что подхалимство вызвано интересом к голубку ну посмотрим что будет дальше бадр то сарри ку ку вправит вроде пока моложе да и пенальда не та особа чтобы менять молодого на старого макаронника
Роналду - невероятный игрок.
Роналду - невероятный игрок.
Сарри быстро объяснили кто главная принцессе туринского договорного проекта))
Все таки лизнул))
Сарри быстро объяснили кто главная принцессе туринского договорного проекта))
Все таки лизнул))