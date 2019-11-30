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Определился календарь сборной России на Евро-2020

сегодня, 21:07

Стал известен календарь сборной России на финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Расписание сборной России на Евро:

13 июня. Россия — Бельгия, Санкт-Петербург.

17 июня. Россия — Финляндия, Санкт-Петербург.

22 июня. Дания — Россия, Копенгаген.

Напомним, что в Бухаресте завершилась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Еще до жеребьевки было известно, что Россия сыграет с Бельгией и Данией, последним соперником России стала команда Финляндии.

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Все комментарии
Бог солнца
Бог солнца
   561 / 947
сегодня в 21:54
Какую то хрень придумали в этом году вместо чемпионата Европы....
Bom Bom
Bom Bom ответил Strikers188
   205 / 947
сегодня в 21:42
Начинать турнир с поражения, не самая лучшая примета
На Евро-2008 она не сработала)
волгодон 2
волгодон 2
   42 / 947
сегодня в 21:17
Ну и ладно.
Волков бояться – в лес не ходить.
Надо вспомнить,что мы Россия.
Strikers188
Strikers188
   395 / 947
сегодня в 21:11
Начинать турнир с поражения, не самая лучшая примета
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