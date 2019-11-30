Определился календарь сборной России на Евро-2020

сегодня, 21:07

Стал известен календарь сборной России на финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

Расписание сборной России на Евро:

13 июня. Россия — Бельгия, Санкт-Петербург.

17 июня. Россия — Финляндия, Санкт-Петербург.

22 июня. Дания — Россия, Копенгаген.

Напомним, что в Бухаресте завершилась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Еще до жеребьевки было известно, что Россия сыграет с Бельгией и Данией, последним соперником России стала команда Финляндии.