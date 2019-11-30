Определился календарь сборной России на Евро-2020

Стал известен календарь сборной России на финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
Расписание сборной России на Евро:
13 июня. Россия — Бельгия, Санкт-Петербург.
17 июня. Россия — Финляндия, Санкт-Петербург.
22 июня. Дания — Россия, Копенгаген.
Напомним, что в Бухаресте завершилась жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Еще до жеребьевки было известно, что Россия сыграет с Бельгией и Данией, последним соперником России стала команда Финляндии.
Волков бояться – в лес не ходить.
Надо вспомнить,что мы Россия.
Волков бояться – в лес не ходить.
Надо вспомнить,что мы Россия.