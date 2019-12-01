«Валенсия» добилась победы в матче с «Вильярреалом»

В матче 15-го тура испанской Примеры «Валенсия» на своем поле обыграла «Вильярреал». После этой победы «летучие мыши» поднимаются на седьмую строчку таблицы (23 очка), «желтая субмарина» остается на 13-й позиции (18 очков).
Валенсия, стадион Месталья
«Валенсия» - «Вильярреал» 2:1 (0:0)
Голы: Родриго 49, Ферран Торрес 70 - Замбо Ангисса 54 Нереализованный пенальти: - Морено 15
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Паулиста, Мангала, Гайя, Ферран Торрес, Парехо, Коклен, Солер, Родриго (Собрино Посуэло 86), Гомес (Гамейро 69)
Главный тренер: Селадес Альберт.
«Вильярреал»: Асенхо, Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Хави Кинтилья, Морланес (Онтиверос 73), Морено, Замбо Ангисса, Тригерос, Гомес (Бакка 79), Токо Экамби (Чуквуэзе 63)
Главный тренер: Кальеха Хавьер.
Предупреждения: Альбиоль 17, Морено 55, Парехо 75
В прошлом туре обе команды потерпели поражения. В следующем матче «Валенсия» встретится с «Леванте», а «Вильярреал» примет мадридский «Атлетико».