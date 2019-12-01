ГлавнаяНовости

«Фиорентина» уступила «Лечче»

сегодня, 00:45
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛеччеЛеччеМатч завершен

«Фиорентина» проиграла «Лечче» в матче 14-го тура чемпионата Италии.

«Фиорентина» (16) располагается на 11-м месте, «Лечче» (14) - 14-й.

Флоренция, стадион Артемио Франки

«Фиорентина» - «Лечче» 0:1 (0:0)
Гол: Ла Мантиа 49

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Чеккерини, Касерес, Поль Лирола (Геззаль 55), Пульгар, Бадель (Педро Абреу 72), Кастровилли, Дальберт, Влахович, Рибери (Боатенг 46)
Главный тренер: Монтелла Винченцо.

«Лечче»: Габриэл, Рисполи, Лучиони, Россеттини, Кальдерони, Петриччоне, Тахцидис, Табанелли, Шахов, Ла Мантиа (Брайан Вера 78), Фариас (Бабакар 57)
Главный тренер: Ливерани Фабио.

Предупреждения: Рисполи 29, Петриччоне 60, Кастровилли 67, Россеттини 69

Ранее «Аталанта» на выезде разгромила «Брешию».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Валенсия» добилась победы в матче с «Вильярреалом»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
«Бавария» на своём поле уступила «Байеру»
Вчера, 22:28 Комментарии19
«Лион» одержал волевую победу над «Страсбуром»
Вчера, 21:29 ВидеоКомментарии0
«Рубин» вырвал ничью в матче с «Ахматом»
Вчера, 20:54 Комментарии23
«Челси» уступил «Вест Хэму»
Вчера, 19:57 ВидеоКомментарии40
«Тоттенхэм» удержал победу в матче с «Борнмутом»
Вчера, 19:55 Комментарии20
Обсудить
Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   42 / 942
сегодня в 00:57
Лечче с победой!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100