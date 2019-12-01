«Фиорентина» уступила «Лечче»

«Фиорентина» проиграла «Лечче» в матче 14-го тура чемпионата Италии.
«Фиорентина» (16) располагается на 11-м месте, «Лечче» (14) - 14-й.
Флоренция, стадион Артемио Франки
«Фиорентина» - «Лечче» 0:1 (0:0)
Гол: Ла Мантиа 49
«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Чеккерини, Касерес, Поль Лирола (Геззаль 55), Пульгар, Бадель (Педро Абреу 72), Кастровилли, Дальберт, Влахович, Рибери (Боатенг 46)
Главный тренер: Монтелла Винченцо.
«Лечче»: Габриэл, Рисполи, Лучиони, Россеттини, Кальдерони, Петриччоне, Тахцидис, Табанелли, Шахов, Ла Мантиа (Брайан Вера 78), Фариас (Бабакар 57)
Главный тренер: Ливерани Фабио.
Предупреждения: Рисполи 29, Петриччоне 60, Кастровилли 67, Россеттини 69
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