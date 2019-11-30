«Бавария» на своём поле уступила «Байеру»

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле уступила «Байеру». После этой победы леверкузенцы подымаются на седьмую строчку (22 очка) таблицы, баварцы остаются на четвертой позиции (24 очка).
Мюнхен, стадион Альянц Арена
«Бавария» - «Байер» 1:2 (1:2)
Голы: Мюллер 34 - Бэйли 10, Бэйли 35
«Бавария»: Нойер, Павар, Мартинес (Алькантара 81), Алаба, Дэвис, Киммих, Гнабри, Мюллер (Коутиньо 69), Горецка, Перишич (Коман 69), Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.
«Байер»: Градецки, Та, Бендер, Венделл (Синкгравен 65), Арангис (Демирбай 81), Баумгартлингер, Диаби, Амири, Бэйли (Беллараби 63), Фолланд
Главный тренер: Бош Петер.
Предупреждения: Баумгартлингер 42, Беллараби 90+3, Бендер 90+4, Горецка 90+6
Удаления: Та 81
В прошлом туре «Байер» сыграл вничью с «Фрайбургом», «Бавария» разгромила «Фортуну».
ох уж эти сосисочные.
ох уж эти сосисочные.
Байер 1-2 Локомотив
ЦСКА 1-0 Локомотив
Лудогорец 5-1 ЦСКА
☆☆☆☆☆
Лудогорец 10-3 Бавария
Байер 1-2 Локомотив
ЦСКА 1-0 Локомотив
Лудогорец 5-1 ЦСКА
☆☆☆☆☆
Лудогорец 10-3 Бавария
Байер получил бесценный опыт в игре с Локо, набрался мудрости и стойкости и как итог, Бавария повержена на Альянц Арене впервые за 7 лет.
Байер получил бесценный опыт в игре с Локо, набрался мудрости и стойкости и как итог, Бавария повержена на Альянц Арене впервые за 7 лет.