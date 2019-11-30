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«Бавария» на своём поле уступила «Байеру»

сегодня, 22:28
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле уступила «Байеру». После этой победы леверкузенцы подымаются на седьмую строчку (22 очка) таблицы, баварцы остаются на четвертой позиции (24 очка).

Мюнхен, стадион Альянц Арена

«Бавария» - «Байер» 1:2 (1:2)
Голы: Мюллер 34 - Бэйли 10, Бэйли 35

«Бавария»: Нойер, Павар, Мартинес (Алькантара 81), Алаба, Дэвис, Киммих, Гнабри, Мюллер (Коутиньо 69), Горецка, Перишич (Коман 69), Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.

«Байер»: Градецки, Та, Бендер, Венделл (Синкгравен 65), Арангис (Демирбай 81), Баумгартлингер, Диаби, Амири, Бэйли (Беллараби 63), Фолланд
Главный тренер: Бош Петер.

Предупреждения: Баумгартлингер 42, Беллараби 90+3, Бендер 90+4, Горецка 90+6

Удаления: Та 81

В прошлом туре «Байер» сыграл вничью с «Фрайбургом», «Бавария» разгромила «Фортуну».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   42 / 948
сегодня в 23:45
Не долго музыка играла не долго фраер танцевал. Все! Остановили Боварку. А что они думали что избавятся от Ковача и все будет тип-топ? Ха, наивные!
25процентный клоун
25процентный клоун
   18 / 948
сегодня в 23:31
Давайте просто похлопаем Локо за то в какой группе они оказались в ЛЧ и еще раз посмеемся над лионами без лидеров)))
dzvinka
dzvinka
   143 / 948
сегодня в 23:24
судья получил команду добавить 60 минут, но ошибся набирая табло и добавил всего 6ть.
ох уж эти сосисочные.
ABir
ABir
   259 / 948
сегодня в 23:09
Весьма неожиданный результат
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   31 / 948
сегодня в 23:06
Байер напоследок хлопнет дверь туринского кабинета.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   189 / 948
сегодня в 23:06
карваЛОЛьщики окрылённые шпалами,переехали Колбасню.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
   397 / 948
сегодня в 23:04
Молодцы фармацевты,так держать,обыграть баварку всегда приятно.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   24 / 948
сегодня в 23:01
Бавария 1-2 Байер
Байер 1-2 Локомотив
ЦСКА 1-0 Локомотив
Лудогорец 5-1 ЦСКА
☆☆☆☆☆
Лудогорец 10-3 Бавария
Объективное мнение
Объективное мнение
   681 / 948
сегодня в 22:46
В этом сезоне боруссия станет чемпом
волгодон 2
волгодон 2 ответил Raamtvall
   45 / 948
сегодня в 22:42
День утёршихся мешков. Голубые, теперь эти. И ведь побежали закупать удаление у Байера, и это не спасло. Надо было пеналь покупать, как обычно дома у баварского мешка, продешевил сегодня еврей Хёнесс.
словно исповедь залетного спартача
волгодон 2
волгодон 2
   45 / 948
сегодня в 22:41
    Raamtvall
    Raamtvall
       517 / 948
    сегодня в 22:36
    День утёршихся мешков. Голубые, теперь эти. И ведь побежали закупать удаление у Байера, и это не спасло. Надо было пеналь покупать, как обычно дома у баварского мешка, продешевил сегодня еврей Хёнесс.
    Strikers188
    Strikers188
       338 / 948
    сегодня в 22:32
    Вот что значит игра против команды из РПЛ 3 дня назад.
    Байер получил бесценный опыт в игре с Локо, набрался мудрости и стойкости и как итог, Бавария повержена на Альянц Арене впервые за 7 лет.
    dimagas2
    dimagas2
       116 / 948
    сегодня в 22:31
    Кончился запас Ковача)))
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