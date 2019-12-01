ГлавнаяНовости

Мартинес: «Уверен, на Евро мы увидим совсем другую сборную России»

сегодня, 01:30

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Евро-2020. В соперники бельгийцам снова досталась сборная России, которую «красные дьяволы» дважды обыграли в отборочном турнире (3:1, 4:1).

Россия во второй игре [отборочного турнира] предстала совершенно иной, по сравнению с той, что была в первом матче. Во второй игре она была очень храброй, много атаковала, старалась играть вперёд. На чемпионате мира она сумела выбить испанцев. Так что я уверен, что на чемпионате Европы мы увидим Россию, которая будет кардинально отличаться от той, что была во время отборочной кампании.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тухель отметил полузащиту «Монако», включая Головина
Сегодня, 02:42 Комментарии0
Канерва не исключил возвращения Романа Еременко в сборную Финляндии
Сегодня, 01:40 Комментарии1
Саутгейт: «Нас ждут непростые матчи в группе на Евро-2020»
Вчера, 23:52 Комментарии1
Сантуш: «Португалия намерена защитить трофей, завоеванный на прошлом Евро»
Вчера, 23:52 Комментарии4
Энрике: «Постараемся подойти к Евро-2020 в наилучших кондициях»
Вчера, 23:20 Комментарии0
Шевченко: «У сборной Украины хорошие шансы на выход из группы»
Вчера, 22:44 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100