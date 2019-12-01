Мартинес: «Уверен, на Евро мы увидим совсем другую сборную России»

Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Евро-2020. В соперники бельгийцам снова досталась сборная России, которую «красные дьяволы» дважды обыграли в отборочном турнире (3:1, 4:1).

Россия во второй игре [отборочного турнира] предстала совершенно иной, по сравнению с той, что была в первом матче. Во второй игре она была очень храброй, много атаковала, старалась играть вперёд. На чемпионате мира она сумела выбить испанцев. Так что я уверен, что на чемпионате Европы мы увидим Россию, которая будет кардинально отличаться от той, что была во время отборочной кампании.