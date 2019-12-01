Валуев: «Агрессия фанатов связана с тем, что они отделяют себя от клубов»

Депутат Государственной думы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев считает, что поведение фанатов, скандирующих на футбольных матчах нелицеприятные речевки, может быть связано с тем, что они стараются отделять себя от команд, за которые болеют.
Напомним, что недавно КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за нецензурные скандирования в адрес форварда «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы на матче 17-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).
В Европе клубы зависят от болельщиков, прежде всего финансово, поэтому работа с ними - одно из важнейших направлений деятельности, команды и фан-клубы находятся там в состоянии симбиоза. У нас же некоторые субкультуры болельщиков отделяют себя от команды и существуют в параллельном мире. Я часто вижу на стадионах семьи с детьми, и они, как правило, стараются держаться подальше от секторов с активными фанатами, большая часть которых - молодые люди в пубертатном возрасте, подвергающие все вокруг себя сомнению. Поведение человека на стадионе зависит от воспитания, причем как ребенка, так и самих родителей.
Клубы должны вести более тесную работу с сообществами болельщиков. В Европе широко распространена практика саморегулируемых организаций, которые сами следят за своими представителями и исключают самых нерадивых.
Естественно в Европе клубы зависят от болельщиков, поскольку на их деньги и существуют. В России клубам не нужны болельщики, они только мешают пилить бюджетные деньги и задают много лишних, не удобных вопросов. Так зачем клубам РФ работать с фанатами, их проще по обезьянникам рассажать на время матча, да и МВД раскрываемость повышается.
В общем Валуй, сам того не понямая, такую антисоветчину поднял, что ещё чуть-чуть он о негативном влиянии лимита звуки издаст. Стареет Коля.
Естественно в Европе клубы зависят от болельщиков, поскольку на их деньги и существуют. В России клубам не нужны болельщики, они только мешают пилить бюджетные деньги и задают много лишних, не удобных вопросов. Так зачем клубам РФ работать с фанатами, их проще по обезьянникам рассажать на время матча, да и МВД раскрываемость повышается.
В общем Валуй, сам того не понямая, такую антисоветчину поднял, что ещё чуть-чуть он о негативном влиянии лимита звуки издаст. Стареет Коля.
Позор, до сих пор пацан во Франции отбывает, за него никто не вступился из дипломатов, фанаты сами деньги собирают на содержание и адвоката.
Позор, до сих пор пацан во Франции отбывает, за него никто не вступился из дипломатов, фанаты сами деньги собирают на содержание и адвоката.