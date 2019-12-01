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Валуев: «Агрессия фанатов связана с тем, что они отделяют себя от клубов»

сегодня, 16:32

Депутат Государственной думы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев считает, что поведение фанатов, скандирующих на футбольных матчах нелицеприятные речевки, может быть связано с тем, что они стараются отделять себя от команд, за которые болеют. 

Напомним, что недавно КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за нецензурные скандирования в адрес форварда «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы на матче 17-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

В Европе клубы зависят от болельщиков, прежде всего финансово, поэтому работа с ними - одно из важнейших направлений деятельности, команды и фан-клубы находятся там в состоянии симбиоза. У нас же некоторые субкультуры болельщиков отделяют себя от команды и существуют в параллельном мире. Я часто вижу на стадионах семьи с детьми, и они, как правило, стараются держаться подальше от секторов с активными фанатами, большая часть которых - молодые люди в пубертатном возрасте, подвергающие все вокруг себя сомнению. Поведение человека на стадионе зависит от воспитания, причем как ребенка, так и самих родителей.

Клубы должны вести более тесную работу с сообществами болельщиков. В Европе широко распространена практика саморегулируемых организаций, которые сами следят за своими представителями и исключают самых нерадивых.

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Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович
   38 / 952
сегодня в 17:54
Интересно. Господин Валуев, как депутат, чего добился?
anfield1984
anfield1984
   169 / 952
сегодня в 17:41
Боже, какой же он недалёкий.

Естественно в Европе клубы зависят от болельщиков, поскольку на их деньги и существуют. В России клубам не нужны болельщики, они только мешают пилить бюджетные деньги и задают много лишних, не удобных вопросов. Так зачем клубам РФ работать с фанатами, их проще по обезьянникам рассажать на время матча, да и МВД раскрываемость повышается.

В общем Валуй, сам того не понямая, такую антисоветчину поднял, что ещё чуть-чуть он о негативном влиянии лимита звуки издаст. Стареет Коля.
anfield1984
anfield1984
   169 / 952
сегодня в 17:35
Ну конечно, за долгое время пребывания в ГД в его крошечном сером веществ навсегда запечатлелось, что виноваты самые незащищённые и бесправные. Конечно же, фанаты виноваты, а не МВД, футбольные клубы, прокуратура и тп.

Позор, до сих пор пацан во Франции отбывает, за него никто не вступился из дипломатов, фанаты сами деньги собирают на содержание и адвоката.
112910415
112910415
   56 / 952
сегодня в 17:26
интеллектуальный бывший спортсмен тему раскрыл не глубоко
beefs
beefs
   154 / 952
сегодня в 17:05
Баньдюки и есть Баньдюки и с ними также нужно обращаться...
Морозовский
Морозовский
   9 / 952
сегодня в 16:55
Да, клубы, особенно из культурных мест, не должны воспитываить Гуллливввверов, про которых родители детям сказки на ночь читают.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   45 / 952
сегодня в 16:40
Какой клуб такие и болельщики.
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