Валуев: «Агрессия фанатов связана с тем, что они отделяют себя от клубов»

сегодня, 16:32

Депутат Государственной думы РФ , бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев считает, что поведение фанатов, скандирующих на футбольных матчах нелицеприятные речевки, может быть связано с тем, что они стараются отделять себя от команд, за которые болеют.

Напомним, что недавно КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за нецензурные скандирования в адрес форварда «Зенита» и капитана сборной России Артема Дзюбы на матче 17-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).