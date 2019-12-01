Билялетдинов: «Опыт игр с бельгийцами должен сыграть на руку нашей сборной»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов считает, что опыт матчей отборочного турнира Евро-2020 с бельгийцами должен сыграть на руку национальной команде в финальном турнире в играх с ними.
По итогам жеребьевки в Бухаресте сборная России сыграет с бельгийцами, датчанами и финнами. Первый матч россияне проведут против команды Бельгии 13 июня.
Домашние матчи на турнире дадут нам минимальное преимущество. По поводу группы нам жаловаться не стоит, учитывая, что в одной из групп собрались команды Португалии, Франции и Германии. Группа сама по себе хорошая, ровная. Учитывая опыт игры с бельгийцами, вряд ли стоит от них ждать сюрпризов, поэтому те матчи могут сыграть нам на руку.
Первый матч на турнире может стать ключевым моментом в группе. Если мы не можем играть с таким соперником в открытую, то стоит уделить внимание игре от обороны.