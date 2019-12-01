ГлавнаяНовости

Билялетдинов: «Опыт игр с бельгийцами должен сыграть на руку нашей сборной»

сегодня, 16:25

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов считает, что опыт матчей отборочного турнира Евро-2020 с бельгийцами должен сыграть на руку национальной команде в финальном турнире в играх с ними.

По итогам жеребьевки в Бухаресте сборная России сыграет с бельгийцами, датчанами и финнами. Первый матч россияне проведут против команды Бельгии 13 июня.

Домашние матчи на турнире дадут нам минимальное преимущество. По поводу группы нам жаловаться не стоит, учитывая, что в одной из групп собрались команды Португалии, Франции и Германии. Группа сама по себе хорошая, ровная. Учитывая опыт игры с бельгийцами, вряд ли стоит от них ждать сюрпризов, поэтому те матчи могут сыграть нам на руку.

Первый матч на турнире может стать ключевым моментом в группе. Если мы не можем играть с таким соперником в открытую, то стоит уделить внимание игре от обороны.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Калиниченко: «„Спартак“ способен удивить в матче с „Зенитом“»
Сегодня, 17:35 Комментарии2
У «Спартака» футболисты низкого уровня? 
Сегодня, 17:30Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии1
Новиков: «Слуцкий — топовый тренер для российского уровня»
Сегодня, 16:45 Комментарии8
Валуев: «Агрессия фанатов связана с тем, что они отделяют себя от клубов»
Сегодня, 16:32 Комментарии7
Черчесов: «Просто на Евро никому не будет»
Сегодня, 14:00 Комментарии10
Россия на Евро-2020. Все варианты развития событий
Сегодня, 12:38Вадим Багров в блоге Магический шарКомментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
   261 / 952
сегодня в 17:35
Надеюсь, со временем выпустят болванчиков в форме Саламыча. Я бы купил.
Grey33
Grey33
   120 / 952
сегодня в 17:20
Бельгия и Россия сегодня это как Аргентина и Ямайка когда писалась песня. Можно только попытаться пропустить на один меньше, чем пропустит Дания.
Свиносеанс
Свиносеанс
   385 / 952
сегодня в 16:46
Какую чушь несет.
Zenit_84
Zenit_84
   222 / 952
сегодня в 16:36
Поглядим какие выводы сделают, конечно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100