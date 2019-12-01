Билялетдинов: «Опыт игр с бельгийцами должен сыграть на руку нашей сборной»

сегодня, 16:25

Бывший футболист сборной России считает, что опыт матчей отборочного турнира Евро-2020 с бельгийцами должен сыграть на руку национальной команде в финальном турнире в играх с ними.

По итогам жеребьевки в Бухаресте сборная России сыграет с бельгийцами, датчанами и финнами. Первый матч россияне проведут против команды Бельгии 13 июня.