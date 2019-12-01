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Черчесов: «Просто на Евро никому не будет»

сегодня, 14:00

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Евро-2020.

В таких турнирах нюансы всегда решают ключевую роль. Понятно, что хотелось бы начать с командой, которая сопоставима тебе по классу. Однако плюс в том, что с бельгийцами мы уже играли и первую игру будем целенаправленно готовиться именно к ним. Будем оттачивать какие-то вещи, ну и плюс еще в том, что мы две игры подряд играем дома. Команде не надо будет никуда летать. 

Над соперниками по контрольным матчам мы уже думали. Сейчас произойдут некоторые изменения, потому что надо готовиться к турниру. Дай бог, что все получится. Просто на Евро никому не будет. Понятно, что есть 1-2 команды, которые впервые будут играть на таком большом турнире. А вот если взять последнюю группу F, так там вообще все лучшие собраны. Часто повторяю одну и ту же фразу и повторю ее сейчас: надо готовиться самим.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   68 / 943
сегодня в 16:28
Лишь бы что-то ляпнуть для заполнения строк.
VIPded
VIPded
   95 / 943
сегодня в 15:39
К домашке с Бельгией мы уже раз наготовились...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   494 / 943
сегодня в 15:08
Интервью для галочки. Главное что нибудь сказать.
Да ладно вам
Да ладно вам
   6 / 943
сегодня в 14:55
Колосков сказал, что нам будет легко. На основании его слов вообще можем кубок себе уже требовать и никуда не ехать.
beefs
beefs
   157 / 943
сегодня в 14:51
Сотрясение воздуха, но за это никому ничего не будет...
Бубнин
Бубнин
   129 / 943
сегодня в 14:48
"Надо выигрывать, тогда будем очки набирать. Надо готовиться к Евро".
drug01
drug01
   201 / 943
сегодня в 14:45
Самоуверен на 100 процентов смешно читать.....????????
Binger
Binger
   255 / 943
сегодня в 14:27
Пустая болтовня, пока в сборной свиньи, нам всегда будет не просто.
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