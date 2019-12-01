Черчесов: «Просто на Евро никому не будет»

Главный тренер сборной России прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Евро-2020.

В таких турнирах нюансы всегда решают ключевую роль. Понятно, что хотелось бы начать с командой, которая сопоставима тебе по классу. Однако плюс в том, что с бельгийцами мы уже играли и первую игру будем целенаправленно готовиться именно к ним. Будем оттачивать какие-то вещи, ну и плюс еще в том, что мы две игры подряд играем дома. Команде не надо будет никуда летать.

Над соперниками по контрольным матчам мы уже думали. Сейчас произойдут некоторые изменения, потому что надо готовиться к турниру. Дай бог, что все получится. Просто на Евро никому не будет. Понятно, что есть 1-2 команды, которые впервые будут играть на таком большом турнире. А вот если взять последнюю группу F, так там вообще все лучшие собраны. Часто повторяю одну и ту же фразу и повторю ее сейчас: надо готовиться самим.