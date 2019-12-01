ГлавнаяНовости

Экс-игрок «Зенита» Лепёхин: «Мешков хорошо судил матч»

вчера, 22:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин высказал свое мнение по поводу работы главного судьи матча питерцев со «Спартаком» Виталия Мешкова:

Все спорные моменты я на повторах просматривал, мне тяжело сделать однозначный вывод по всем этим эпизодам. Картинка не даёт достоверной информации. Очень часто судья останавливал игру, ждал реакции помощников из комнаты VAR. Если и были допущены ошибки, то их было минимальное количество. Хорошо ли отработал Мешков? Думаю, да. Единственное, у меня нет никаких вопросов по удалению, обе жёлтые были железобетонными. Тут не может быть никаких вопросов. Если говорить о моменте с забитым мячом, может, и был какой-то контакт, но если футболист собирается играть в нашем чемпионате, наверное, от такого контакта не стоит падать.

Ранее экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что Мешков должен был давать пенальти за игру рукой защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кечинов: «Стопроцентных моментов у „Спартака“ не было»
Сегодня, 00:01 Комментарии0
Ерохин: «Победа над „Спартаком“ была важна с турнирной точки зрения»
Вчера, 23:44 Комментарии0
Тедеско - о конфликте между Джано и Мельгарехо: «Я не видел этой ситуации»
Вчера, 23:14 Комментарии12
Тедеско: «Как смотреть в глаза футболистам после такого судейства?»
Вчера, 22:55 Комментарии76
Уткин прокомментировал слова Дзюбы о болельщиках
Вчера, 22:44 Комментарии20
Бывший игрок «Зенита» Лепёхин: «Отметил бы игру Дзюбы, он ответил хейтерам»
Вчера, 22:35 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Александр Алексатов
Александр Алексатов ответил Binger
   591 / 1005
вчера в 23:43
Мешко бабло от фердуна взял, а отработать его не смог.
отработал еще как вместо семи всего одна банка так что Федун не зря сново бабки с народной нефти зарядил молодец
RBA
RBA ответил Сергеевич вернулся1
   350 / 1005
вчера в 23:08
Когда забивал Жиго Сочи я был далеко и матч не видел). Так, что не могу тебе ничем помочь). Если нарушил, значит нарушил. Все должно быть по закону и справедливости, а иногда расстрел на месте.
Гол Жиго можно посмотреть в ютубе,в обзоре матч премьер, а так согласен все должно быть по закону.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил RBA
   32 / 1005
вчера в 23:06
Когда забивал Жиго Сочи я был далеко и матч не видел). Так, что не могу тебе ничем помочь). Если нарушил, значит нарушил. Все должно быть по закону и справедливости, а иногда расстрел на месте.
RBA
RBA ответил Сергеевич вернулся1
   350 / 1005
вчера в 23:00
Ни Хао себе). Швырнул правой рукой Кутепа и ещё говорит "от такого контакта не должен падать". Воистину кривое зеркало, этот Зенит и все, что связано с ним)
Ну а как забивал Жиго в ворота Сочи, так он просто держался за голову игрока Сочи. Или видим только у других,а у себя не замечаем.
kastites
kastites
   322 / 1005
вчера в 22:44
Мешков мерзавец и негодяй
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   32 / 1005
вчера в 22:42
Ни Хао себе). Швырнул правой рукой Кутепа и ещё говорит "от такого контакта не должен падать". Воистину кривое зеркало, этот Зенит и все, что связано с ним)
Binger
Binger
   220 / 1005
вчера в 22:38
Мешко бабло от фердуна взял, а отработать его не смог.
Footbolista
Footbolista
   6 / 1005
вчера в 22:34
Всем бомжам понравилось как мешков судил...все, что нужно знать о матче...
cska plus
cska plus
   8 / 1005
вчера в 22:33
Зря потратился федун на вилкова и кукуяна.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100