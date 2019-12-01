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Бывший игрок «Зенита» Лепёхин: «Отметил бы игру Дзюбы, он ответил хейтерам»

вчера, 22:35
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Экс-защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о победе питерского клуба в игре 18-го тура РПЛ со «Спартаком»:

Матч понравился в силу того, что до конца игры не было известно, чем всё закончится. Это самое положительное, что в этой игре было, за исключением того, что «Зенит» сегодня победил. В первом тайме не было сомнений в итоговой победе питерцев. Во втором тайме игра изменилась, появились предпосылки к тому, что «Зенит» может не удержать этот счёт. 

«Спартак» не создал сверхсложных проблем. Они всё время играли в позиционную атаку, в которой сложно забить, учитывая тот факт, что у питерцев два сильных центральных защитника. Это далеко не первая удачная игра Ивановича и Ракицкого. Мы, возможно, недооцениваем эту пару в силу возраста, но они очень важны для команды. 

Если Дзюба хотел ответить хейтерам, то он сделал это. Стоит отметить его игру сегодня. Внимательно смотрел за ним. Мне было интересно, как он сможет проявить себя именно в этом матче. Сегодня он сыграл удачно. Поучаствовал в забитом мяче, ещё у него были моменты, практически все мячи принял, сохранил, это очень важно для команды. Всё это позволяет футболистам «Зенита» уверенно открываться, бежать в атаку. Очень полезный для «Зенита» футболист. Сегодня во многом благодаря Дзюбе питерцы одержали победу. Сегодня не самая удачная игра, но тем не менее объективная победа, заслуженная.

Ранее Лепёхин оценил судейство главного арбитра этого матча Виталия Мешкова. 

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Все комментарии
kastites
kastites
   322 / 1005
вчера в 22:59
Желудёвые не ровня командам РФПЛ
ziborock
ziborock
   2 / 1005
вчера в 22:56
Чем он ответил и кому? Толчком Кутепова и ударом в руки Максименко? Кутепов если что, ничего про него плохого не говорил!
Вся игра Зенита - это автобус с Дзюбой у штрафной, ждущим навеса и Азмуном в центре поля! Кержаков и штанга вас сегодня спасли!!!
Про судей отдельный разговор! Мешков посадил почти весь Спартак на желтые дабы в случае забитого им гола начать протихоньку удалять! А чтобы напустить пыль в глаза удалил у Зенита Оздоева от которого все равно в обороне толку мало. ВАР - проект ГАЗПРОМа, он ничего не видит в играх с Зенитом!
Во втором тайме было 6 замен, несколько ВАР - просмотров, остановок на штрафные и раздачу желтых, угловые, катание по газону и.т.д. и.т.п. а добавлено было 3 минуты!)))
Nikola45
Nikola45
   14 / 1005
вчера в 22:50
Зениту ставить свиней на свое место не впервой!
kastites
kastites
   322 / 1005
вчера в 22:46
    Androshin
    Androshin
       283 / 1005
    вчера в 22:36
    Свиньи в трансе.
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