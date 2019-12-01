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М. Кержаков: «Хорошо, что выстояли»

вчера, 22:30
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился впечатлениями после матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком».

Второй тайм отличался от первого: «Спартак» перестроился, и у нас удаление повлияло на ход игры. Хорошо, что выстояли. Я рад, всех с победой.

Трудно было играть в воротах, за которыми находился гостевой сектор? Нет, сложнее было играть за нашим, потому что громкая поддержка была, до защитников было тяжело докричаться.

Как сложилась бы игра, останься мы в равных составах? Я думаю, она не отличалась бы в принципе. Возможно, мы бы больше забили. Во втором тайме у «Зенита» не было все под контролем. Могло произойти всё что угодно, тем более удаление было в начале второго тайма, еще играть 40 минут. Плюс еще тяжелая игра была с «Лионом», это могло наложиться. Но все-таки выстояли, молодцы.

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Все комментарии
Александр Алексатов
Александр Алексатов
   591 / 1005
вчера в 23:38
Молодчик МИШАНЯ !!!!!!!!!!!
Александр Алексатов
Александр Алексатов ответил kastites
   591 / 1005
вчера в 23:36
В этот день и Мешков не подсобил Федуну )))))))
но старался как мог прям 77 рвал удачи ему с проктологом хорошо хоть деньги на хорошего специалиста имеются
kastites
kastites
   322 / 1005
вчера в 22:47
В этот день и Мешков не подсобил Федуну )))))))
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   47 / 1005
вчера в 22:37
Зенит с победой!
cska plus
cska plus
   8 / 1005
вчера в 22:34
С середнячком играли как можно не выстоять.
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