М. Кержаков: «Хорошо, что выстояли»

Голкипер «Зенита» поделился впечатлениями после матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком».

Второй тайм отличался от первого: «Спартак» перестроился, и у нас удаление повлияло на ход игры. Хорошо, что выстояли. Я рад, всех с победой.

Трудно было играть в воротах, за которыми находился гостевой сектор? Нет, сложнее было играть за нашим, потому что громкая поддержка была, до защитников было тяжело докричаться.

Как сложилась бы игра, останься мы в равных составах? Я думаю, она не отличалась бы в принципе. Возможно, мы бы больше забили. Во втором тайме у «Зенита» не было все под контролем. Могло произойти всё что угодно, тем более удаление было в начале второго тайма, еще играть 40 минут. Плюс еще тяжелая игра была с «Лионом», это могло наложиться. Но все-таки выстояли, молодцы.