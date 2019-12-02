Комличенко: «О своём возможном трансфере пока не думаю»

Российский нападающий «Млада-Болеслава» прокомментировал результат матча 18-го тура чемпионата Чехии с «Теплице». «Болеслав» добыл волевую победу, а один из мячей в активе Комличенко.

В нынешнем сезоне так нередко бывает: пропускаем первыми, потом отыгрываемся и побеждаем. Можно сказать, что волевые победы — наш стиль. Ну а если серьёзно, то гораздо лучше, когда в обороне играем на ноль. Другое дело, что получается далеко не всегда, но мы работаем над этим. Думаю, это скорее стечение обстоятельств, что забили в этой игре три мяча за три минуты. Понятно, что, пропустив первыми, мы обязаны были добавить, увеличить давление на ворота соперника, что и привело к трём голам подряд. Как уже говорил, на своих голах не зацикливаюсь: забил — хорошо, не забил, но команда выиграла — тоже неплохо, забил сам и команда победила — это вообще супер. О своём возможном трансфере пока не думаю, все мысли об оставшихся матчах чемпионата. Полностью сконцентрирован на них.