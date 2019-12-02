ГлавнаяНовости

Комличенко: «О своём возможном трансфере пока не думаю»

сегодня, 09:35
Млада БолеславЛоготип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)3 : 1Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплицеМатч завершен

Российский нападающий «Млада-Болеслава» Николай Комличенко прокомментировал результат матча 18-го тура чемпионата Чехии с «Теплице». «Болеслав» добыл волевую победу, а один из мячей в активе Комличенко.

В нынешнем сезоне так нередко бывает: пропускаем первыми, потом отыгрываемся и побеждаем. Можно сказать, что волевые победы — наш стиль. Ну а если серьёзно, то гораздо лучше, когда в обороне играем на ноль. Другое дело, что получается далеко не всегда, но мы работаем над этим. Думаю, это скорее стечение обстоятельств, что забили в этой игре три мяча за три минуты. Понятно, что, пропустив первыми, мы обязаны были добавить, увеличить давление на ворота соперника, что и привело к трём голам подряд. Как уже говорил, на своих голах не зацикливаюсь: забил — хорошо, не забил, но команда выиграла — тоже неплохо, забил сам и команда победила — это вообще супер. О своём возможном трансфере пока не думаю, все мысли об оставшихся матчах чемпионата. Полностью сконцентрирован на них.

Также недавно Николай с иронией отнесся к критике в свой адрес. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Жардим: «Головин начинает показывать свой лучший футбол»
Вчера, 08:00 Комментарии9
Слуцкий объяснил причину ухода из «Витесса»
30 ноября Комментарии19
Головин рассказал о конфликтных ситуациях с болельщиками «Монако»
30 ноября Комментарии2
Головин: «Лидеры раздевалки „Монако“ – Слимани и капитан Глик»
30 ноября Комментарии0
Хавбек «Витесса»: «Верю в Слуцкого как в тренера и как в личность»
30 ноября Комментарии11
Слуцкий попрощался с игроками и болельщиками «Витесса» в Инстаграме
30 ноября Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VIPded
VIPded
   102 / 1032
сегодня в 10:18
Цена растёт, правильно паузу держит...)))
КЭТиК
КЭТиК
   236 / 1032
сегодня в 10:10
Пора бы уже в клуб посильнее.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   325 / 1032
сегодня в 09:58
Сидел бы там и не рыпался.
beefs
beefs
   160 / 1032
сегодня в 09:53
Правильно в России делать нечего, если будут предложения из Евро нужно определяться...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100