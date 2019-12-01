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Жардим: «Головин начинает показывать свой лучший футбол»

сегодня, 08:00
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен23:00 Не начался

Наставник «Монако» Леонарду Жардим в преддверии матча 15-го тура Лиги 1 против «Пари Сен-Жермен» отметил прогресс российского хавбека своей команды Александра Головина.

Головин – молодой футболист, который много трудится и может достичь больших высот, если сохранит текущий настрой. Позади него адаптационный сезон, на сегодняшний день он начинает показывать свой лучший футбол. Ему нужно ещё прибавить в аспекте принятия решений, например, он должен чаще бить по воротам, когда у него есть такая возможность. Ему нужно тренироваться, чтобы ещё больше влиять на ход матчей.

Футбол – это спорт, в котором правит страсть. Победы и поражения нельзя предугадать, сильный может выиграть у слабого, но слабый также может переиграть сильного. Нам предстоит сыграть с командой, которую считают несомненным фаворитом в этой встрече, но стоит попробовать это опровергнуть.

«Пари Сен-Жермен» усиливает свой состав каждый год. Этот клуб остаётся самой сильной командой во Франции и одной из сильнейших в Европе. Наш проект совершенно иной, ПСЖ – это абсолютно другая вселенная.

Ожиданиями от предстоящей встречи также поделился главный тренер ПСЖ Томас Тухель.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   229 / 940
сегодня в 10:08
Хотелось бы,чтобы в таком серьёзном матче Саша проявил себя с лучшей стороны и о нём заговорили тренеры ТОП команд,как о желаемом игроке.
Androshin
Androshin
сегодня в 10:04
Матч с ПСЖ покажет.
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   580 / 940
сегодня в 09:39
Головин один из лучших в Монако сейчас...удачи ему....
VIPded
VIPded
   91 / 940
сегодня в 09:28
Удачи Саше с Монако!
cska plus
cska plus
   9 / 940
сегодня в 08:27
Рад за Александра!
RamonCSKA
RamonCSKA
   695 / 940
сегодня в 08:14
Посмотрим в деле с топ командой Головина хоть
как по мне он очень хорош в этом сезоне, но надо чаще самому бить по воротам, он сам яасто играет в стенки и пас в 1 касание, но партнёры в полузащите более деревянные и не могут обратно также отдать пас, исключение бен йеддер
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   667 / 940
сегодня в 08:12
Хорошо
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