Жардим: «Головин начинает показывать свой лучший футбол»

Наставник «Монако» в преддверии матча 15-го тура Лиги 1 против «Пари Сен-Жермен» отметил прогресс российского хавбека своей команды .

Головин – молодой футболист, который много трудится и может достичь больших высот, если сохранит текущий настрой. Позади него адаптационный сезон, на сегодняшний день он начинает показывать свой лучший футбол. Ему нужно ещё прибавить в аспекте принятия решений, например, он должен чаще бить по воротам, когда у него есть такая возможность. Ему нужно тренироваться, чтобы ещё больше влиять на ход матчей.

Футбол – это спорт, в котором правит страсть. Победы и поражения нельзя предугадать, сильный может выиграть у слабого, но слабый также может переиграть сильного. Нам предстоит сыграть с командой, которую считают несомненным фаворитом в этой встрече, но стоит попробовать это опровергнуть.