Жардим: «Головин начинает показывать свой лучший футбол»

Наставник «Монако» Леонарду Жардим в преддверии матча 15-го тура Лиги 1 против «Пари Сен-Жермен» отметил прогресс российского хавбека своей команды Александра Головина.
Головин – молодой футболист, который много трудится и может достичь больших высот, если сохранит текущий настрой. Позади него адаптационный сезон, на сегодняшний день он начинает показывать свой лучший футбол. Ему нужно ещё прибавить в аспекте принятия решений, например, он должен чаще бить по воротам, когда у него есть такая возможность. Ему нужно тренироваться, чтобы ещё больше влиять на ход матчей.
Футбол – это спорт, в котором правит страсть. Победы и поражения нельзя предугадать, сильный может выиграть у слабого, но слабый также может переиграть сильного. Нам предстоит сыграть с командой, которую считают несомненным фаворитом в этой встрече, но стоит попробовать это опровергнуть.
«Пари Сен-Жермен» усиливает свой состав каждый год. Этот клуб остаётся самой сильной командой во Франции и одной из сильнейших в Европе. Наш проект совершенно иной, ПСЖ – это абсолютно другая вселенная.
Ожиданиями от предстоящей встречи также поделился главный тренер ПСЖ Томас Тухель.
как по мне он очень хорош в этом сезоне, но надо чаще самому бить по воротам, он сам яасто играет в стенки и пас в 1 касание, но партнёры в полузащите более деревянные и не могут обратно также отдать пас, исключение бен йеддер
как по мне он очень хорош в этом сезоне, но надо чаще самому бить по воротам, он сам яасто играет в стенки и пас в 1 касание, но партнёры в полузащите более деревянные и не могут обратно также отдать пас, исключение бен йеддер