Радченко: «Такое ощущение, что „Спартак“ провел на неделе матч ЛЧ»

Бывший игрок «Зенита» прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Спартаком» в 18-м туре РПЛ .

Результат по игре — это однозначно. Хотя таймы получились разными. В первом у меня было ощущение, что это не «Зенит», а «Спартак» провел на неделе тяжелейший матч Лиги чемпионов. Гости откровенно вышли играть вторым номером от обороны. При этом Тедеско вряд ли увидел ту игру, которую он хотел наблюдать в исполнении своей команды. То есть на быстрых контратаках. Как с «Локомотивом», что принесло красно-белым победу. Ну, а «Зенит» своей манере не изменил. Высоко прессинговал, выглядел намного предпочтительнее. Итог — гол, забитый до перерыва, который все решил.