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Радченко: «Такое ощущение, что „Спартак“ провел на неделе матч ЛЧ»

сегодня, 18:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал победу «сине-бело-голубых» над «Спартаком» в 18-м туре РПЛ

Результат по игре — это однозначно. Хотя таймы получились разными. В первом у меня было ощущение, что это не «Зенит», а «Спартак» провел на неделе тяжелейший матч Лиги чемпионов. Гости откровенно вышли играть вторым номером от обороны. При этом Тедеско вряд ли увидел ту игру, которую он хотел наблюдать в исполнении своей команды. То есть на быстрых контратаках. Как с «Локомотивом», что принесло красно-белым победу. Ну, а «Зенит» своей манере не изменил. Высоко прессинговал, выглядел намного предпочтительнее. Итог — гол, забитый до перерыва, который все решил.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 1009
сегодня в 18:45
Мешков спас свиней от разгрома. Гыгыгы
pomor 445
pomor 445
   189 / 1009
сегодня в 18:40
Мешков мог и не удалять Оздоева - нарушение было на усмотрение, но видя, как лажается Спартак, решил подравнять игру, как это водится у судей в последние два года, для придания интриги. И не напрасно. Спартак приободрился, но не помогло. Наверное, надо было ещё и левый пенальти на Ракицком поставить, кроме того, что две руки Спартака пропустил мимо глаз.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   52 / 1009
сегодня в 18:16
Зенит был га голову сильнее и мудрее свиней.
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