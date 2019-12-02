Медведев ответил Тедеско за слова про судейство

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил главного тренеру «Спартака» Доменико Тедеско, который раскритиковал судейство в матче питерцев с «красно-белыми»:
В первом тайме «Зенит» полностью контролировал ход игры, создавал опасные моменты, забил гол. А играть вдесятером против «Спартака» очень непросто. Но «Зенит» продолжал атаковать, имея два стопроцентных момента Ерохина и Дзюбы. Победа тяжёлая, но абсолютно заслуженная.
По поводу удаления Оздоева – правила можно читать формально. А можно рассмотреть и понять, что это за удар: умышленный или же касание. Большинство специалистов считают, что с учётом жёлтой карточки Оздоева, наказывать его второй жёлтой в этом эпизоде было нельзя. Тогда, возможно, игра развивалась бы по-другому. Читал, что Тедеско возмущался по поводу пенальти. Но, если внимательно прочитать изменения в правилах по поводу назначения пенальти за игру рукой, касание Ракицкого никак не попадает под категорию игры рукой, заслуживающей пенальти. В моменте с забитым мячом спорить вообще не надо. Никакого нарушения не было. Если мы будем считать это нарушением, футбол нужно переименовать в балетный футбол. Судейская бригада вчера отработала квалифицированно.
Для вас лично, может и кончился, а для других
продолжается, один клуб- это не вся страна .
Для вас лично, может и кончился, а для других
продолжается, один клуб- это не вся страна .
Медведев: «Нужно вводить VAR во всех матчах»
Зенит - Краснодар 1-1
Медведев: «„Краснодар“ просил VAR, чтобы сбить темп игры»
"Л" - логика.
И так далее...
Медведев: «Нужно вводить VAR во всех матчах»
Зенит - Краснодар 1-1
Медведев: «„Краснодар“ просил VAR, чтобы сбить темп игры»
"Л" - логика.
И так далее...
Медведев:"Судейская бригада вчера отработала квалифицированно."
Зенит -Терек 0-0
Медведев:"Обидно, что в интересной и напряжённой игре судьи оказались не соответствующие накалу и качеству игры"
"П" - последовательность
Медведев:"Судейская бригада вчера отработала квалифицированно."
Зенит -Терек 0-0
Медведев:"Обидно, что в интересной и напряжённой игре судьи оказались не соответствующие накалу и качеству игры"
"П" - последовательность
После вчерашней игры
Да собственно после игры армейцев с бомжами
И так всем понятно
Что футбола в нашей стране больше НЕТ
А смотреть это 77 в исполнении свистунов и бомжей
Больше не хочется
После вчерашней игры
Да собственно после игры армейцев с бомжами
И так всем понятно
Что футбола в нашей стране больше НЕТ
А смотреть это 77 в исполнении свистунов и бомжей
Больше не хочется