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Медведев ответил Тедеско за слова про судейство

сегодня, 17:38
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил главного тренеру «Спартака» Доменико Тедеско, который раскритиковал судейство в матче питерцев с «красно-белыми»:

В первом тайме «Зенит» полностью контролировал ход игры, создавал опасные моменты, забил гол. А играть вдесятером против «Спартака» очень непросто. Но «Зенит» продолжал атаковать, имея два стопроцентных момента Ерохина и Дзюбы. Победа тяжёлая, но абсолютно заслуженная. 

По поводу удаления Оздоева – правила можно читать формально. А можно рассмотреть и понять, что это за удар: умышленный или же касание. Большинство специалистов считают, что с учётом жёлтой карточки Оздоева, наказывать его второй жёлтой в этом эпизоде было нельзя. Тогда, возможно, игра развивалась бы по-другому. Читал, что Тедеско возмущался по поводу пенальти. Но, если внимательно прочитать изменения в правилах по поводу назначения пенальти за игру рукой, касание Ракицкого никак не попадает под категорию игры рукой, заслуживающей пенальти. В моменте с забитым мячом спорить вообще не надо. Никакого нарушения не было. Если мы будем считать это нарушением, футбол нужно переименовать в балетный футбол. Судейская бригада вчера отработала квалифицированно.

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Все комментарии
112910415
112910415
   38 / 1012
сегодня в 18:18
странно, что фашистом не назвал ... ну, как у них принято
Тага Дага
Тага Дага
   130 / 1012
сегодня в 18:14
Этот Медведев футбол играл...закончил судейские курсы...кто он такой вообще. Лучше назови свое настоящее фамилию имя и очество...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил МКС
   24 / 1012
сегодня в 18:12
Футбол кончился После вчерашней игры Да собственно после игры армейцев с бомжами И так всем понятно Что футбола в нашей стране больше НЕТ А смотреть это 77 в исполнении свистунов и бомжей Больше не хочется
Помимо вас , еще 15 команд в РПЛ играет .
Для вас лично, может и кончился, а для других
продолжается, один клуб- это не вся страна .
порт
порт
   477 / 1012
сегодня в 18:10
Не долго фриц будет у руля.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 1012
сегодня в 18:02
Только не юному физруку ныть про судейство. Ещё в 1 тайме надо было на двух спартаковских волейболистах в своей штрафной ставить дважды пенальти. Но так как судья из бригады федуновцев, то он сделал всё наоборот. Он просто Зенит ослабил. А свиньям не под силу было забить даже ослабленному Зениту, игравшему на неделе важнейший матч. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 1012
сегодня в 17:58
Нее, пенальти для народных важнее, чем удаление. В следующий раз судьи должны это учитывать...
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   571 / 1012
сегодня в 17:51
Опять же, Зенит - Терек 0-0
Медведев: «Нужно вводить VAR во всех матчах»

Зенит - Краснодар 1-1
Медведев: «„Краснодар“ просил VAR, чтобы сбить темп игры»

"Л" - логика.
И так далее...
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   47 / 1012
сегодня в 17:51
Одно и тоже: судейство, судейство, судейство! Играть начните))
cska plus
cska plus
   8 / 1012
сегодня в 17:50
Если в случае с Ракицким надо было назначить пенальти то чем же тогда отличаются от этого эпизоды игры рукой Жиго и Зобнина, то есть тоже надо было назначить два пенальти, что касается удаления Оздоева так в точно таких же нарушениях надо было удалить несколько свиней, итого, судья отработал в пользу хрющек.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   571 / 1012
сегодня в 17:50
Зенит - Спартак 1-0
Медведев:"Судейская бригада вчера отработала квалифицированно."

Зенит -Терек 0-0
Медведев:"Обидно, что в интересной и напряжённой игре судьи оказались не соответствующие накалу и качеству игры"

"П" - последовательность
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   31 / 1012
сегодня в 17:49
Этот понятно, что скажет. Интервью можно было и не брать, хотя скорее всего никто и не брал у него. Сам напросился). А, чё главу судебного комитета РПЛ Егорова не слыхать?). Разбор полета своих подчинённых? Или подчиненных-газпромовцев?)
kastites
kastites
   171 / 1012
сегодня в 17:49
А две руки хрюнделей как ?
МКС
МКС
   55 / 1012
сегодня в 17:49
Футбол кончился

После вчерашней игры

Да собственно после игры армейцев с бомжами

И так всем понятно

Что футбола в нашей стране больше НЕТ

А смотреть это 77 в исполнении свистунов и бомжей

Больше не хочется
cska1948
cska1948
   73 / 1012
сегодня в 17:48
Не Медведев, генеральный директор Зенита, должен отвечать Тедеско по вопросу судейства, а руководитель ДСИ ЕГОРОВ!
Nikola45
Nikola45
   13 / 1012
сегодня в 17:47
Интересно Тедеско выдали красный платочек с красным ромбиком? Определенно это заговор! Нужны были еще удаления не меньше 4 что бы Спартак у Зенита выиграл ))))
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