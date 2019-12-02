Медведев ответил Тедеско за слова про судейство

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил главного тренеру «Спартака» , который раскритиковал судейство в матче питерцев с «красно-белыми»:

В первом тайме «Зенит» полностью контролировал ход игры, создавал опасные моменты, забил гол. А играть вдесятером против «Спартака» очень непросто. Но «Зенит» продолжал атаковать, имея два стопроцентных момента Ерохина и Дзюбы. Победа тяжёлая, но абсолютно заслуженная.



По поводу удаления Оздоева – правила можно читать формально. А можно рассмотреть и понять, что это за удар: умышленный или же касание. Большинство специалистов считают, что с учётом жёлтой карточки Оздоева, наказывать его второй жёлтой в этом эпизоде было нельзя. Тогда, возможно, игра развивалась бы по-другому. Читал, что Тедеско возмущался по поводу пенальти. Но, если внимательно прочитать изменения в правилах по поводу назначения пенальти за игру рукой, касание Ракицкого никак не попадает под категорию игры рукой, заслуживающей пенальти. В моменте с забитым мячом спорить вообще не надо. Никакого нарушения не было. Если мы будем считать это нарушением, футбол нужно переименовать в балетный футбол. Судейская бригада вчера отработала квалифицированно.