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Бистрович: «Если бы не удаление в матче с „Зенитом“, мы бы победили»

сегодня, 13:45

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович вспомнил эпизод с удалением Яка Бийола в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Мы ни в чем не уступили в гостях команде высокого уровня, отличились первыми. Здесь спасибо Никсу (Влашич - прим.), он всегда забивает важные голы. А пропустили только после удаления — если бы не оно, я думаю, мы бы победили. Это была очень спорная красная карточка.

«Зенит» — чемпион прошлого сезона, у них опытные футболисты, неудивительно, что им удалось воспользоваться ситуацией. Но мы и в прошлом сезоне показывали, что можем отбирать очки у любого соперника, и в этом делаем то же самое.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   838 / 1017
сегодня в 15:06
Мое мнение Зенит сильней ЦСКА
Свинельд
Свинельд
   258 / 1017
сегодня в 14:55
Уииииии!
VIPded
VIPded
   98 / 1017
сегодня в 14:39
Да чего уже это поминать...
Морозовский
Морозовский
   10 / 1017
сегодня в 14:32
"Вилковцы" лазурные всегда "победят"!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   31 / 1017
сегодня в 14:29
Ни вовремя конь свой голос подал). Болелы за ручку бомжа придержали, говоря, что Спартак слаб, что чисто проиграли и на тебе)).
cska plus
cska plus
   9 / 1017
сегодня в 14:26
Надо рассуждать о сегодняшнем дне а то, что было в прошлом.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   683 / 1017
сегодня в 14:25
Бы да кабы, да во рту росли грибы... Детская считалочка как раз для этого случая, т.к. рассуждения Бистровича какие-то детские и вызывают только сожаление.
Армейская душа
Армейская душа ответил d_fincher
   75 / 1017
сегодня в 14:21
Удаление и Зенит - одно и то же.
Смешно такое от спартача слышать )))
Армейская душа
Армейская душа
   75 / 1017
сегодня в 14:21
Вполне возможно
oFANATo
oFANATo
   100 / 1017
сегодня в 14:18
Не зря Вилков судил матч.
d_fincher
d_fincher
   54 / 1017
сегодня в 14:17
Удаление и Зенит - одно и то же.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Гоша Тамбовский
   15 / 1017
сегодня в 14:15
Смешно, очень, с такой-то убогой игрой?
Глядя на таблицу и следуя вашей логике , 80% команд вообще играть не умеют!!!
Gunslinger
Gunslinger
   168 / 1017
сегодня в 13:57
Фантастика!!!
Либо с новостью опоздали на 3 тура, либо к Бистровичу вернулась память...!!!

Либо одно из двух!!! :)
STVA 1
STVA 1
   80 / 1017
сегодня в 13:54
Итог на табло.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   46 / 1017
сегодня в 13:48
Смешно, очень, с такой-то убогой игрой?
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