Бистрович: «Если бы не удаление в матче с „Зенитом“, мы бы победили»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович вспомнил эпизод с удалением Яка Бийола в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).
Мы ни в чем не уступили в гостях команде высокого уровня, отличились первыми. Здесь спасибо Никсу (Влашич - прим.), он всегда забивает важные голы. А пропустили только после удаления — если бы не оно, я думаю, мы бы победили. Это была очень спорная красная карточка.
«Зенит» — чемпион прошлого сезона, у них опытные футболисты, неудивительно, что им удалось воспользоваться ситуацией. Но мы и в прошлом сезоне показывали, что можем отбирать очки у любого соперника, и в этом делаем то же самое.
Либо с новостью опоздали на 3 тура, либо к Бистровичу вернулась память...!!!
Либо одно из двух!!! :)
Либо с новостью опоздали на 3 тура, либо к Бистровичу вернулась память...!!!
Либо одно из двух!!! :)