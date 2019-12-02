Колосков: «Надеюсь, приз лучшему вратарю всегда будет носить имя Яшина»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что приз France Football для голкиперов всегда будет носить имя легендарного советского вратаря Льва Яшина:

В свое время France Football наградил Яшина «Золотым мячом», и, как известно, это был первый и последний раз, когда вратарь получил эту награду. Думаю, кто-то такую идею потом подсказал, и ни у кого не было возражений. Очень приятно, что появился такой приз, и я думаю, что он будет навеки. Все это говорит о том, что и советский футбол, и Яшин останутся навсегда.