Радченко: «Все замены Семака сработали, а ходы Тедеско в перерыве - нет»

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал тренерскую дуэль между наставником «сине-бело-голубых» Сергеем Семаком и рулевым «Спартака» Доменико Тедеско в матче 18-го тура РПЛ.
Семак, конечно, переиграл Тедеско. За счет подготовки к игре в том числе — про физическое состояние команд я уже сказал. Кроме того, все замены Семака и перестроения после них сработали, а ходы Тедеско в перерыве и позже — нет.
Тедеску не Бог, чтобы бороться с "империей зла" на поле и за ее кулисами.
Тедеску не Бог, чтобы бороться с "империей зла" на поле и за ее кулисами.