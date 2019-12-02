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Радченко: «Все замены Семака сработали, а ходы Тедеско в перерыве - нет»

вчера, 17:48

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал тренерскую дуэль между наставником «сине-бело-голубых» Сергеем Семаком и рулевым «Спартака» Доменико Тедеско в матче 18-го тура РПЛ.

Семак, конечно, переиграл Тедеско. За счет подготовки к игре в том числе — про физическое состояние команд я уже сказал. Кроме того, все замены Семака и перестроения после них сработали, а ходы Тедеско в перерыве и позже — нет.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 1028
вчера в 18:27
Залетный учитель физкультуры с заменами явно обложался!!!
Antonchik
Antonchik
   91 / 1028
вчера в 18:23
Тут всё предельно ясно, Тедеско еще только учится.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   28 / 1028
вчера в 18:22
У физрука Семака на поле руководят Дзюба с Ивановичем). Играющие тренера так сказать, а манекен на бровке для состояния души лазурной).
Тедеску не Бог, чтобы бороться с "империей зла" на поле и за ее кулисами.
cska plus
cska plus
   7 / 1028
вчера в 17:59
Всё очень просто, Семак тренер - тедеско физрук.
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