Радченко: «Все замены Семака сработали, а ходы Тедеско в перерыве - нет»

Бывший игрок «Зенита» прокомментировал тренерскую дуэль между наставником «сине-бело-голубых» и рулевым «Спартака» в матче 18-го тура РПЛ .

Семак, конечно, переиграл Тедеско. За счет подготовки к игре в том числе — про физическое состояние команд я уже сказал. Кроме того, все замены Семака и перестроения после них сработали, а ходы Тедеско в перерыве и позже — нет.