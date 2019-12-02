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Кавазашвили: «Потрясающе, что приз лучшему вратарю назван в честь Яшина»

сегодня, 17:18

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что вручение приза France Football лучшему вратарю мира в честь легендарного советского голкипера Льва Яшина говорит о том, что это признание футбольных заслуг СССР и России:

Это, конечно, потрясающе, что на самом высоком уровне мирового футбола было принято такое решение в отношении Льва Яшина. В истории было время, когда лучшим вратарем мира являлся Франтишек Планичка, после - Алексей Хомич, который известен по играм за московское «Динамо» во время турне по Великобритании в 1945 году. Но как бы часто ни сменялись поколения и несмотря на новые веяния, Лев Иванович Яшин спустя столько лет получил признание всего мирового сообщества. Журналисты, футболисты и тренеры и по сей день помнят его, читают историю, смотрят фильмы и записи, на которых Лев Яшин блистательно защищает ворота сборной не только Советского Союза, но и мира.

Это говорит о признании нашей страны, нашего вратарского мастерства. Мы счастливы, что его имя носит этот золотой приз, и я горд тем, что семь лет выступал вместе с ним. Мы с ним - бронзовые призеры чемпионата мира 1966 года. Хочется верить в лучшее, но сомневаюсь, что у нас еще будет такой успех

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал этот факт.

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