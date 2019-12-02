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Гершкович: «Тедеско нужно научиться держать эмоции при себе»

сегодня, 17:59
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Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после окончания матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом»:

Не припомню за последнее время, чтобы российские тренеры врывались в служебные помещения и пытались с кем-то разобраться. Был когда-то в нашем чемпионате румынский специалист Петреску, который отличался эксцентричным поведением. Вот его Тедеско в некотором смысле напоминает – тоже ведёт себя слишком импульсивно. 

Наверное, главному тренеру «Спартака» стоит немного поработать над собой, чтобы научиться держать эмоции под контролем. Сейчас он тратит значительные заряды энергии не только на работу с командой, но и на сольные выступления на бровке. И даже, как выясняется, далеко за пределами технической зоны. 

Не сказать, что «Спартак» при Тедеско выглядит блестяще. У команды немало игровых и кадровых проблем, она идёт в середине таблицы и всё дальше отстаёт от лидирующей группы. Думаю, на этих печальных обстоятельствах и должен главным образом концентрироваться главный тренер.

Напомним, что Тедеско раскритиковал судейство. 

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Все комментарии
Binger
Binger
   125 / 1012
сегодня в 18:17
Тедеско лучше уехать домой в Бессарабию, пока про него не сочинили стихи.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   323 / 1012
сегодня в 18:16
Зачем? Он скоро уйдет.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 1012
сегодня в 18:13
У юного физрука уже надрыв психики. А что с ним будет во время игр переходных матчей в Пердив? Гыгыгы
порт
порт
   477 / 1012
сегодня в 18:08
Повёл себя как св..., Какая команда, такой и тренер.
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