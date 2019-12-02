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Радченко: «Дзюба отвечает фанатам и фразами, и голами на поле»

сегодня, 18:32
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Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал скандал, связанный со взаимными оскорблениями болельщиков «Спартака» и форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Такое бывает не только в нашем чемпионате. В мое время в Испании тоже с этим сталкивался. Раздувать такие вещи не стоит. Тем более ими фанаты команды-соперницы только еще больше заводят того же Дзюбу. А Артем еще и очень опытный игрок. Падения и взлеты — у него все бывало. Сейчас же он находится в очень хорошем состоянии. В том числе психологическом — повлиять на него негативно таким образом очень трудно.

Дзюба ответил болельщикам? В этом есть весь Артем Дзюба. Он отвечает и фразами, и голами на поле. Тем более после такого результата, наверное, имеет подобное право.

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Все комментарии
nubom
nubom ответил ziborock
   121 / 1009
сегодня в 19:44
Бельгии пускай забьет, лев мля!
Полностью присоединяюсь к Вашему требованию!
ziborock
ziborock ответил nubom
   2 / 1009
сегодня в 19:40
Желаю Дзюбе оскорблять неадекватов в каждом матче раза два - три минимум!
Бельгии пускай забьет, лев мля!
nubom
nubom
   121 / 1009
сегодня в 19:20
Желаю Дзюбе оскорблять неадекватов в каждом матче раза два - три минимум!
cska plus
cska plus
   8 / 1009
сегодня в 18:58
Дзюбе надо их оскорблять также, какой привет такой ответ.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 1009
сегодня в 18:48
Дзюбинатор отвечает неадекватам голами. Свиньи и в этот раз отхватили не без прямого участия Дзюбы. Гыгыгы
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