Радченко: «Дзюба отвечает фанатам и фразами, и голами на поле»

Бывший игрок «Зенита» прокомментировал скандал, связанный со взаимными оскорблениями болельщиков «Спартака» и форварда «Зенита» .

Такое бывает не только в нашем чемпионате. В мое время в Испании тоже с этим сталкивался. Раздувать такие вещи не стоит. Тем более ими фанаты команды-соперницы только еще больше заводят того же Дзюбу. А Артем еще и очень опытный игрок. Падения и взлеты — у него все бывало. Сейчас же он находится в очень хорошем состоянии. В том числе психологическом — повлиять на него негативно таким образом очень трудно.

Дзюба ответил болельщикам? В этом есть весь Артем Дзюба. Он отвечает и фразами, и голами на поле. Тем более после такого результата, наверное, имеет подобное право.