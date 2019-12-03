Н'Жи: «Москва — красивый город, здесь живут красивые люди»

Нападающий «Динамо» рассказал о своей адаптации в России.

Москва — красивый город, здесь живут красивые люди. А в клубе подобрался великолепный коллектив — от игроков до техперсонала. Чувствую себя прекрасно.

Климат? На данный момент здесь не так холодно, поэтому всё нормально. В Лионе почти такая же погода в это время года. Я адаптируюсь к жизни в Москве, и пока нет никаких проблем.