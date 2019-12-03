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Н'Жи: «Москва — красивый город, здесь живут красивые люди»

сегодня, 09:04

Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жи рассказал о своей адаптации в России. 

Москва — красивый город, здесь живут красивые люди. А в клубе подобрался великолепный коллектив — от игроков до техперсонала. Чувствую себя прекрасно.

Климат? На данный момент здесь не так холодно, поэтому всё нормально. В Лионе почти такая же погода в это время года. Я адаптируюсь к жизни в Москве, и пока нет никаких проблем.

Ранее Клинтон Н'Жи прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 18-го тура РПЛ.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   9 / 1024
сегодня в 10:39
Да, Москва прекрасна!Только зло питерское этим недовольно. Сейчас иду по Бородинскому мосту: справа красуется МГУ, прямо МИД, за ним Старый Арбат, за спиной возвышается Деловой центр - КРАСОТА! И, пробки на дорогах тоже качественные!
Klaus-S
Klaus-S
   176 / 1024
сегодня в 10:35
Это он в Киеве не был...
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   169 / 1024
сегодня в 09:37
    За адекватность
    За адекватность
       38 / 1024
    сегодня в 09:25
    "Москва — красивый город, здесь живут красивые люди." Сразу пришла ассоциация со словами из песни Ю. Карликова : " Я живу в хорошей стране
    Здесь живут хорошие люди
    Многие конечно в д...ме
    Многие конечно там будут"
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       17 / 1024
    сегодня в 09:12
    В питере бакланы
    cska plus
    cska plus
       7 / 1024
    сегодня в 09:11
    Конечно красиво и красивые люди и ни одного негра.
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