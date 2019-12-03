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После ухода Слуцкого «Витесс» возглавил тренер молодежной команды

сегодня, 12:18

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Витесса» после ухода Леонида Слуцкого назначен наставник молодежной команды Джозеф Остинг. Назначение уже прокомментировал технический директор клуба Мохаммед Аллах

Сразу после отставки Слуцкого мы должны были действовать быстро. Конечно, в такой ситуации сразу смотришь на варианты, которые есть в клубе. У нас их было несколько, но мы хотели человека, который мог бы сосредоточиться на молодежи. Джозеф является опытным тренером и знает, что нужно игрокам на этом уровне. Он прошел огромный путь развития в качестве тренера за последние несколько лет, и поэтому он станет главным тренером.

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Все комментарии
minai
minai
   390 / 1024
сегодня в 12:52
После Бегемота нескоро оправится бедный Витесс.
sihafazatron
sihafazatron
   22 / 1024
сегодня в 12:20
ганчаренко пускай берут
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