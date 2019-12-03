После ухода Слуцкого «Витесс» возглавил тренер молодежной команды

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Витесса» после ухода назначен наставник молодежной команды Джозеф Остинг. Назначение уже прокомментировал технический директор клуба Мохаммед Аллах:

Сразу после отставки Слуцкого мы должны были действовать быстро. Конечно, в такой ситуации сразу смотришь на варианты, которые есть в клубе. У нас их было несколько, но мы хотели человека, который мог бы сосредоточиться на молодежи. Джозеф является опытным тренером и знает, что нужно игрокам на этом уровне. Он прошел огромный путь развития в качестве тренера за последние несколько лет, и поэтому он станет главным тренером.