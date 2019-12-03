С сезона 2020/21 количество групп ПФЛ сократится до четырех

сегодня, 15:16

Сообщается, что сегодня состоялось общее собрание клубов ПФЛ , на котором был принят ряд решений. Стало известно, что с сезона 2020/21 выступления будут проводиться по следующей системе.

Изменения ПФЛ с сезона 2020/21:

— С сезона 2020/21 будет сокращение количества групп до 4-х. Будет сохранено общее количество команд;

— Победители каждой из 4-х групп ежегодно выходят в ФНЛ — 4 команды выбывают (из ФНЛ в ПФЛ — 4 команды);

— Команды из группы «Восток» включаются в существующие группы «Центр», «Запад» и «Урал-Приволжье»;

— В каждую из 3-х новых групп добавляются по 2 команды из действующей группы «Восток».

Сокращение количества групп приводит к созданию единого целостного продукта:

— Увеличение количества матчей — игровая практика для футболистов (молодых игроков);

— Привлекательный визуальный облик Лиги — 4 одинаковых (в одни даты начала сезона и окончания сезона);

— Удобство при составлении календаря (равный принцип формирования групп по количеству команд);

— Ежесезонно команды могут прогнозировать календарь на сезон вперед — клубам удобно ежегодно формировать бюджеты на следующий сезон.