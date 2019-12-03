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С сезона 2020/21 количество групп ПФЛ сократится до четырех

сегодня, 15:16

Сообщается, что сегодня состоялось общее собрание клубов ПФЛ, на котором был принят ряд решений. Стало известно, что с сезона 2020/21 выступления будут проводиться по следующей системе.

Изменения ПФЛ с сезона 2020/21:

— С сезона 2020/21 будет сокращение количества групп до 4-х. Будет сохранено общее количество команд;
— Победители каждой из 4-х групп ежегодно выходят в ФНЛ — 4 команды выбывают (из ФНЛ в ПФЛ — 4 команды);
— Команды из группы «Восток» включаются в существующие группы «Центр», «Запад» и «Урал-Приволжье»;
— В каждую из 3-х новых групп добавляются по 2 команды из действующей группы «Восток».

Сокращение количества групп приводит к созданию единого целостного продукта:

— Увеличение количества матчей — игровая практика для футболистов (молодых игроков);
— Привлекательный визуальный облик Лиги — 4 одинаковых (в одни даты начала сезона и окончания сезона);
— Удобство при составлении календаря (равный принцип формирования групп по количеству команд);
— Ежесезонно команды могут прогнозировать календарь на сезон вперед — клубам удобно ежегодно формировать бюджеты на следующий сезон.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что ПФЛ стоит вернуться к формату «весна-осень».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   182 / 1027
сегодня в 16:00
Не повезет кому-то - на Восток лететь.
А с Востока так вообще команды поснимаются.
VIPded
VIPded
   90 / 1027
сегодня в 15:58
Логистику никто не посчитал...(((
dino-hsv
dino-hsv
   49 / 1027
сегодня в 15:55
"Команды из группы «Восток» включаются в существующие группы «Центр», «Запад» и «Урал-Приволжье»" - т.е не в урал-приволжье, а в целых 3? условный сахалин может играть в группе запада? серьезно?
cska plus
cska plus
   7 / 1027
сегодня в 15:37
Всем всё похрен все рулит федун.
Питер Ман
Питер Ман
   33 / 1027
сегодня в 15:26
Федун сделал очередной ход в своем уничтожении российского футбола
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   138 / 1027
сегодня в 15:19
Решили уничтожить футбол в Сибири и на Дальнем Востоке, клубы сразу разорятся на разъездах.
Ладожский
Ладожский
   134 / 1027
сегодня в 15:18
Не дорогой ли футбол такой будет?
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