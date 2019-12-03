Черчесов: «Был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020»

Главный тренер сборной России заявил, что был бы не против встретится на Евро-2020 со сборной Украины.

Ну, во-первых, я был рад с Андреем Шевченко поговорить. Давно его не видел. Но, если это случится, то случится где-то в полуфинале или четвертьфинале. Насчёт того, проиграем или нет, не хочу спорить. Я буду рад с ними встретиться, друзьями своими. Всем привет.