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Черчесов: «Был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020»

сегодня, 21:36

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что был бы не против встретится на Евро-2020 со сборной Украины.

Ну, во-первых, я был рад с Андреем Шевченко поговорить. Давно его не видел. Но, если это случится, то случится где-то в полуфинале или четвертьфинале. Насчёт того, проиграем или нет, не хочу спорить. Я буду рад с ними встретиться, друзьями своими. Всем привет.

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Все комментарии
ABir
ABir
   233 / 1023
сегодня в 23:13
Знатная была бы заруба
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил sir_Alex
   23 / 1023
сегодня в 23:01
Именно для них, хе-хе! 😉
А главное - глорикам, как после прошлого чемпа
в случае выхода наших из группы и нормал.игры
втихаря не примазываться потом к удачам сборной )
Тогда будет последовательно, а иначе -стыдобень ведь )
tuman960
tuman960
   65 / 1023
сегодня в 22:59
Ну, во-первых, я был рад с Андреем Шевченко поговорить
---------------------------------------------------------------------------
возьми телефон и позвони-какие проблемы!!!!!
sir_Alex
sir_Alex ответил NAZAR 007
   108 / 1023
сегодня в 22:54
Ну так безрадостным если даже и будет, то для настоящих болельщиков сборной, у которых одна сборная страны, а не для " ветер куда подул" глориков сборной )
Именно для них, хе-хе! 😉
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил sir_Alex
   23 / 1023
сегодня в 22:52
Только результат будет безрадостным для сб. России)))
Ну так безрадостным если даже и будет,
то для настоящих болельщиков сборной,
у которых одна сборная страны, а не для
" ветер куда подул" глориков сборной )
drug01
drug01
   174 / 1023
сегодня в 22:49
......лучше в финале !!!!(во сне)
sir_Alex
sir_Alex
   108 / 1023
сегодня в 22:43
Только результат будет безрадостным для сб. России)))
mihaluch
mihaluch
   62 / 1023
сегодня в 22:35
А чему там радоваться? Что хохлы забьют меньше чем бельгийцы?
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Scuderia Ferrari
   23 / 1023
сегодня в 22:31
Сборная России: Сборная Украины друзья, будем рады встретиться Сборная Украины: Мы не Россия, обыграли Шотландию и кричат, что Евро возьмут ☆☆☆☆☆ Кто-то уважает возможного соперника, а кто-то поливает.
Не нагнетай, Вазген ) Мнение Яремчука не безапелляционное .

Защитник "Гента" и сборной Украины Игорь Пластун :

"А бросаться словами, что в России — подонки, никогда не стану.
Уверен, в этой стране живет много порядочных нормальных людей, как и у нас".
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   45 / 1023
сегодня в 22:13
Для начала с группы выйти надо, а это будет невероятным везением!))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил beefs
   211 / 1023
сегодня в 22:00
Встреча ничего хорошего не принесёт...
Ну почему же? Просто поставим их на место. )))
Морозовский
Морозовский
   8 / 1023
сегодня в 21:59
Хотелось бы этого матча. У хохлов команда посильнее наверное.
beefs
beefs
   137 / 1023
сегодня в 21:58
Встреча ничего хорошего не принесёт...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   15 / 1023
сегодня в 21:38
Сборная России: Сборная Украины друзья, будем рады встретиться
Сборная Украины: Мы не Россия, обыграли Шотландию и кричат, что Евро возьмут
☆☆☆☆☆
Кто-то уважает возможного соперника, а кто-то поливает.
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