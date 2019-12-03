Черчесов: «Был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что был бы не против встретится на Евро-2020 со сборной Украины.
Ну, во-первых, я был рад с Андреем Шевченко поговорить. Давно его не видел. Но, если это случится, то случится где-то в полуфинале или четвертьфинале. Насчёт того, проиграем или нет, не хочу спорить. Я буду рад с ними встретиться, друзьями своими. Всем привет.
в случае выхода наших из группы и нормал.игры
втихаря не примазываться потом к удачам сборной )
Тогда будет последовательно, а иначе -стыдобень ведь )
в случае выхода наших из группы и нормал.игры
втихаря не примазываться потом к удачам сборной )
Тогда будет последовательно, а иначе -стыдобень ведь )
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возьми телефон и позвони-какие проблемы!!!!!
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возьми телефон и позвони-какие проблемы!!!!!
то для настоящих болельщиков сборной,
у которых одна сборная страны, а не для
" ветер куда подул" глориков сборной )
то для настоящих болельщиков сборной,
у которых одна сборная страны, а не для
" ветер куда подул" глориков сборной )
Защитник "Гента" и сборной Украины Игорь Пластун :
"А бросаться словами, что в России — подонки, никогда не стану.
Уверен, в этой стране живет много порядочных нормальных людей, как и у нас".
Защитник "Гента" и сборной Украины Игорь Пластун :
"А бросаться словами, что в России — подонки, никогда не стану.
Уверен, в этой стране живет много порядочных нормальных людей, как и у нас".
Сборная Украины: Мы не Россия, обыграли Шотландию и кричат, что Евро возьмут
☆☆☆☆☆
Кто-то уважает возможного соперника, а кто-то поливает.
Сборная Украины: Мы не Россия, обыграли Шотландию и кричат, что Евро возьмут
☆☆☆☆☆
Кто-то уважает возможного соперника, а кто-то поливает.