Реакция соцсетей на шестой «Золотой мяч» Месси

Кто что сказал? Кто как поздравил? Кто как пошутил? Узнайте с «Соккер.ру»!
Сначала напомним о том, как это было. «Барселона» позаботилась о том, чтобы болельщики клуба и персональные фанаты Лионеля могли пересматривать самый главный момент вчерашней церемонии в Париже столько раз, сколько захотят. Здесь Дидье Дрогба объявляет, что Месси становится обладателем «Золотого мяча» за 2019 год, и герой поднимается на сцену:
А здесь на сцене появляется Лука Модрич, обладатель «Золотого мяча» по итогам прошлого года, и вручает Месси саму награду. Это видео в официальном аккаунте «Барселоны» в «Инстаграм» посмотрели больше 12 миллионов раз.
Фотографию Лионеля с шестью «Золотыми мячами» разрезали напополам, чтобы сделать красивую публикацию. Этот пост собрал больше 2 миллионов лайков.
И до кучи веселенький ролик, с помощью которого «Барселона» напоминает что есть только один К.О.З.Ё.Л. В смысле G.O.A.T. - Greatest Of All Time (величайший за все время). По случаю шестого «Золотого мяча» СММщики «Барселоны» несколько видоизменили ставшую известной аббревиатуру — 6.O.A.T.
В личном аккаунте Лионеля не обошлось без семейного фото с трофеем. Подпись следующая: «Спасибо France Football и журналистам, которые голосовали за меня. Я не смог бы выиграть эту награду без помощи моих коллег из ФК „Барселона“ и сборной Аргентины. И, конечно, этот приз принадлежит моей семье, которая всегда поддерживает меня».
Антуан Гризманн, летавший на церемонию в Париж вместе с Месси, попросил обладателя «Золотого мяча» о совместном фото прямо в самолете на обратном пути в Барселону.
Конечно, не обошлось без эпичных картинок Короля Лео.
Здесь как будто раньше сидел Роналду, и к его телу пририсовали голову Месси, причем с выражением лица, более свойственным Криштиану.
Снова тема с «КОЗЛОМ», за которого Месси еще должен ответить.
Знаменитым Лионель проснулся не сегодня, но новый «Золотой мяч» наверняка ночью держал под подушкой, как новую и любимую реликвию.
В завершение «официальной» части кусочек самой искренней радости от Матео Месси. Только ради этого стоило дать «Золотой мяч» Лео.
Протесты, шутки и троллинг
Куда без этого? Тем более что с победой Лионеля не все согласны, ведь с аргентинцем соперничал Вирджил ван Дейк, выигравший Лигу чемпионов, откуда он вместе с «Ливерпулем» выбил Месси и «Барселону» на стадии полуфинала, причем весьма и весьма эпичным способом. Как стало известно из протоколов голосования за «Золотой мяч», Европа выбрала ван Дейка, он собрал больше первых по всему миру (69 против 61 у Месси), но эксперты из Африки и Океании обеспечили Лионелю победу с перевесом всего-навсего в 7 баллов — 686 у победителя против 679 у пришедшего вторым голландца.
Не обошлось без упоминаний Роналду. Вспомнили и этот аргумент: у Роналду в прошлом сезоне статистика была даже чуточку круче, чем сейчас у Месси, плюс победа в Лиге чемпионов. В общем, так и поверишь в теорию заговора «Реала», которую выдвинул Джорджо Кьеллини.
А вот это самая популярная картинка всех несогласных с победой Месси. Автор этого поста резюмирует, вкладывая в свои слова изрядную порцию желчи и сарказма: «Мне так тяжело смотреть, как величайший футболист всех времен стоит в отчаянии, не в силах забить гол-другой, когда это было нужно его команде больше всего. О, но он же получил „Золотой мяч“, так что все в полном порядке!»
Троллили, конечно, не только Месси, но и «неудачников». Помните радость маленького Матео?
А вот так обладатель «Золотого мяча» выглядит в зависимости от того, в каком турнире и за какую команду играет.
Если считаете, что тема международных трофеев не раскрыта, то держите еще.
Завершим выпуск на доброй стороне юмора: Юрген Клопп вызвался посчитать, сколько «Золотых мячей» у Лео Месси.
Аха-ха)
Аха-ха)
Все прекрасно помнят, как он "не ныл" на последнем Кубке Америки.
"Который, когда проигрывает, не получает Золотой мяч"
В минувшем сезоне проиграл большую часть турниров. То же самое в сезонах 2009/10 и 2011/12.
Все прекрасно помнят, как он "не ныл" на последнем Кубке Америки.
"Который, когда проигрывает, не получает Золотой мяч"
В минувшем сезоне проиграл большую часть турниров. То же самое в сезонах 2009/10 и 2011/12.
5-6 мячей в одни руки --перебор.
Дефицит всё-таки.
Другие тоже хочут.
5-6 мячей в одни руки --перебор.
Дефицит всё-таки.
Другие тоже хочут.