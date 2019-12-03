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Реакция соцсетей на шестой «Золотой мяч» Месси

вчера, 16:00

Кто что сказал? Кто как поздравил? Кто как пошутил? Узнайте с «Соккер.ру»!

Сначала напомним о том, как это было. «Барселона» позаботилась о том, чтобы болельщики клуба и персональные фанаты Лионеля могли пересматривать самый главный момент вчерашней церемонии в Париже столько раз, сколько захотят. Здесь Дидье Дрогба объявляет, что Месси становится обладателем «Золотого мяча» за 2019 год, и герой поднимается на сцену:

А здесь на сцене появляется Лука Модрич, обладатель «Золотого мяча» по итогам прошлого года, и вручает Месси саму награду. Это видео в официальном аккаунте «Барселоны» в «Инстаграм» посмотрели больше 12 миллионов раз.

Фотографию Лионеля с шестью «Золотыми мячами» разрезали напополам, чтобы сделать красивую публикацию. Этот пост собрал больше 2 миллионов лайков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.O.A.T 🐐 🏆🏆🏆🏆🏆🏆

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

И до кучи веселенький ролик, с помощью которого «Барселона» напоминает что есть только один К.О.З.Ё.Л. В смысле G.O.A.T. - Greatest Of All Time (величайший за все время). По случаю шестого «Золотого мяча» СММщики «Барселоны» несколько видоизменили ставшую известной аббревиатуру — 6.O.A.T.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

There's only one 6.O.A.T 🐐

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

В личном аккаунте Лионеля не обошлось без семейного фото с трофеем. Подпись следующая: «Спасибо France Football и журналистам, которые голосовали за меня. Я не смог бы выиграть эту награду без помощи моих коллег из ФК „Барселона“ и сборной Аргентины. И, конечно, этот приз принадлежит моей семье, которая всегда поддерживает меня».

Антуан Гризманн, летавший на церемонию в Париж вместе с Месси, попросил обладателя «Золотого мяча» о совместном фото прямо в самолете на обратном пути в Барселону.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Balon de @leomessi

Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann)

Конечно, не обошлось без эпичных картинок Короля Лео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El rey 🤴 #barça #messi #lionelmessi #forçabarça🔵🔴

Публикация от Sergio Dot Casanovas (@sdotcasanovas)

Здесь как будто раньше сидел Роналду, и к его телу пририсовали голову Месси, причем с выражением лица, более свойственным Криштиану.

Снова тема с «КОЗЛОМ», за которого Месси еще должен ответить.

Знаменитым Лионель проснулся не сегодня, но новый «Золотой мяч» наверняка ночью держал под подушкой, как новую и любимую реликвию.

В завершение «официальной» части кусочек самой искренней радости от Матео Месси. Только ради этого стоило дать «Золотой мяч» Лео.

Протесты, шутки и троллинг

Куда без этого? Тем более что с победой Лионеля не все согласны, ведь с аргентинцем соперничал Вирджил ван Дейк, выигравший Лигу чемпионов, откуда он вместе с «Ливерпулем» выбил Месси и «Барселону» на стадии полуфинала, причем весьма и весьма эпичным способом. Как стало известно из протоколов голосования за «Золотой мяч», Европа выбрала ван Дейка, он собрал больше первых по всему миру (69 против 61 у Месси), но эксперты из Африки и Океании обеспечили Лионелю победу с перевесом всего-навсего в 7 баллов — 686 у победителя против 679 у пришедшего вторым голландца.

Не обошлось без упоминаний Роналду. Вспомнили и этот аргумент: у Роналду в прошлом сезоне статистика была даже чуточку круче, чем сейчас у Месси, плюс победа в Лиге чемпионов. В общем, так и поверишь в теорию заговора «Реала», которую выдвинул Джорджо Кьеллини.

А вот это самая популярная картинка всех несогласных с победой Месси. Автор этого поста резюмирует, вкладывая в свои слова изрядную порцию желчи и сарказма: «Мне так тяжело смотреть, как величайший футболист всех времен стоит в отчаянии, не в силах забить гол-другой, когда это было нужно его команде больше всего. О, но он же получил „Золотой мяч“, так что все в полном порядке!»

Троллили, конечно, не только Месси, но и «неудачников». Помните радость маленького Матео?

А вот так обладатель «Золотого мяча» выглядит в зависимости от того, в каком турнире и за какую команду играет.

Если считаете, что тема международных трофеев не раскрыта, то держите еще.

Завершим выпуск на доброй стороне юмора: Юрген Клопп вызвался посчитать, сколько «Золотых мячей» у Лео Месси.

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Все комментарии
Роман Романов
Роман Романов
   969 / 1004
сегодня в 05:36
Лучшая, где Пеле и Марадонна целуют кубок мира, а Месси яйки чешет.
Triem
Triem
   511 / 1004
вчера в 19:58
Ради одной только реакции мальчика стоило действительно отдать ЗМ Месси. Верно подмечено!
DGIIIIN
DGIIIIN
   870 / 1004
вчера в 19:51
МЕССИ GOAT - это неоспоримо. Готовьтесь к классико мадридушки. Вам Баньку точно устроят Каталонцы. Бензема засиделся по голам пора его скинуть уже.

Аха-ха)
nubom
nubom
   77 / 1004
вчера в 19:10
Прекрасная подборка!
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответил dino-hsv
   917 / 1004
вчера в 19:08
"Фотографию Лионеля с шестью «Золотыми мячами» разрезали напополам, чтобы" .... показать количество заслуженных мячей
))) Ааа, тонко!!!
Барсаглор
Барсаглор
   563 / 1004
вчера в 19:08
НЕ ВЕРИЛ ДО КОНЦА ,ЧТО МЯЧ ДАДУТ МЕССИ ЗА СЛИВ В ЛЧ,КИ.ПРЕДПОЛАГАЛ ЧТО ДАДУТ ВАН ДЕЙКУ Т.К. В ПРОШЛОМ УКРАЛИ У РОНА И ОТДАЛИ МОДРИЧУ! НО ЗДЕСЬ НЕ ТАК КОМУ УГОДНО ЛИШЬ БЫ НЕ РОНУ. СКОЛЬКО ЛЕТ СМОТРЮ НА МЕССИ И ВИЖУ ЧТО ОН НИКОГДА НЕ БЫЛ ТАЩЕРОМ,ТОЛЬКО СЛЮНИ И СЛЕЗЫ И УГРОЗЫ УЙТИ ИЗ СБОРНОЙ! Я В ШОКЕ, ЗА ЧТО ДАЛИ. ЗА. СЛИВЫ!!! Не ужели Месси настолько плох что б его так тащили?
носатый физрук
носатый физрук
   623 / 1004
вчера в 18:22
александр опять ставлю вам кол можно бы ноль но нет такой оценки ваше хейтерсво уже переходит границы всему мы все знаем что вам импонирует девочка из португеллии но зачем же так откровенно об этом писать? когда пишутся статьи то надо соблюдать нейтролитет а не делать акцент на "вашу звезду"( с такими статьями далеко вы не уедете( сожелею вам пора уже ставить приоритеты! особенно понравилось там где лео сидит на стуле и держит все в руках- тут должен был сидеть голубь))))))))) смешно каждый может болеть хоть за голубя хоть за нормального но вы уважаемы навязываете мнение статья нулевая и оценка соответствующая! удачи вам в дальнейшем писании не увлекайтесь хейтерством
Rattlehead
Rattlehead ответил БарсV
   165 / 1004
вчера в 18:20
Радует, что победил настоящий мужик, который играет без страха и упрёка, который не плачет, не ноет, не качается, не выпрашивает пенальти, не истерит, имеет законную полноценную семью. Который, когда проигрывает, не получает Золотой мяч, поздравляет своего конкурента, несмотря на то, что побеждала-плакса, истеричка, самовлюблённый нарцисс...... Браво, Лео Месси! Достойно, заслужил!!!
"который не плачет, не ноет"

Все прекрасно помнят, как он "не ныл" на последнем Кубке Америки.

"Который, когда проигрывает, не получает Золотой мяч"

В минувшем сезоне проиграл большую часть турниров. То же самое в сезонах 2009/10 и 2011/12.
mangoх12
mangoх12
   30 / 1004
вчера в 17:47
отличная подборка, авторам зачет!
Roman73
Roman73
   374 / 1004
вчера в 17:43
Всё по праву,но ...
5-6 мячей в одни руки --перебор.
Дефицит всё-таки.
Другие тоже хочут.
БарсV
БарсV
   24 / 1004
вчера в 17:08
Реакции в соц.сетях ничто, в сравнении с реакцией хейтеров-Месси, персофанов-Роналду на soccer.ru)
БарсV
БарсV
   24 / 1004
вчера в 17:03
Радует, что победил настоящий мужик, который играет без страха и упрёка, который не плачет, не ноет, не качается, не выпрашивает пенальти, не истерит, имеет законную полноценную семью. Который, когда проигрывает, не получает Золотой мяч, поздравляет своего конкурента, несмотря на то, что побеждала-плакса, истеричка, самовлюблённый нарцисс...... Браво, Лео Месси! Достойно, заслужил!!!
dino-hsv
dino-hsv
   61 / 1004
вчера в 16:49
"Фотографию Лионеля с шестью «Золотыми мячами» разрезали напополам, чтобы" .... показать количество заслуженных мячей
Drakulа
Drakulа
   81 / 1004
вчера в 16:32
Картинка с сезоном 18 Роналду и 19 моськи лишь доказывает коррумпированность данной награды! По всем показателям Рон обошел нынешнюю стату гнома,но его мяч отдали Модричу,и понятно,чтобы Роналду не обошел месси...Какая несправедливость,статистика Роналду-18 помимо 54 гола за 55 матчей против 58 у месси он еще подтвердил ЛЧ,а гном кроме ЛЛ ничего не выиграл...Да ну нафиг))))))))))))))))
spartach n1
spartach n1
   1 / 1004
вчера в 16:25
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