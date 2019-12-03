Реакция соцсетей на шестой «Золотой мяч» Месси

вчера, 16:00

Кто что сказал? Кто как поздравил? Кто как пошутил? Узнайте с «Соккер.ру»!

Сначала напомним о том, как это было. «Барселона» позаботилась о том, чтобы болельщики клуба и персональные фанаты Лионеля могли пересматривать самый главный момент вчерашней церемонии в Париже столько раз, сколько захотят. Здесь Дидье Дрогба объявляет, что Месси становится обладателем «Золотого мяча» за 2019 год, и герой поднимается на сцену:

А здесь на сцене появляется Лука Модрич, обладатель «Золотого мяча» по итогам прошлого года, и вручает Месси саму награду. Это видео в официальном аккаунте «Барселоны» в «Инстаграм» посмотрели больше 12 миллионов раз.

Фотографию Лионеля с шестью «Золотыми мячами» разрезали напополам, чтобы сделать красивую публикацию. Этот пост собрал больше 2 миллионов лайков.

И до кучи веселенький ролик, с помощью которого «Барселона» напоминает что есть только один К.О.З.Ё.Л. В смысле G.O.A.T. - Greatest Of All Time (величайший за все время). По случаю шестого «Золотого мяча» СММщики «Барселоны» несколько видоизменили ставшую известной аббревиатуру — 6.O.A.T.

В личном аккаунте Лионеля не обошлось без семейного фото с трофеем. Подпись следующая: «Спасибо France Football и журналистам, которые голосовали за меня. Я не смог бы выиграть эту награду без помощи моих коллег из ФК „Барселона“ и сборной Аргентины. И, конечно, этот приз принадлежит моей семье, которая всегда поддерживает меня».

Антуан Гризманн, летавший на церемонию в Париж вместе с Месси, попросил обладателя «Золотого мяча» о совместном фото прямо в самолете на обратном пути в Барселону.

Конечно, не обошлось без эпичных картинок Короля Лео.

Здесь как будто раньше сидел Роналду, и к его телу пририсовали голову Месси, причем с выражением лица, более свойственным Криштиану.

OFFICIAL: LIONEL MESSI WINS HIS SIXTH BALLON D’OR 🐐 pic.twitter.com/4sYS02q3vV — B/R Football (@brfootball) December 2, 2019

Снова тема с «КОЗЛОМ», за которого Месси еще должен ответить.

Lionel Messi in 2019:



—10th Spanish league title

—A record-sixth European Golden Shoe

—Pichichi number six

— FIFA 's The Best award

—First player to win six Ballons d'Or



🐐 pic.twitter.com/aHohjmbZr8 — B/R Football (@brfootball) December 3, 2019

Знаменитым Лионель проснулся не сегодня, но новый «Золотой мяч» наверняка ночью держал под подушкой, как новую и любимую реликвию.

Waking up with Ballon d'Or number six 💤 pic.twitter.com/MQqx95ZUpO — B/R Football (@brfootball) December 3, 2019

В завершение «официальной» части кусочек самой искренней радости от Матео Месси. Только ради этого стоило дать «Золотой мяч» Лео.

Протесты, шутки и троллинг

Куда без этого? Тем более что с победой Лионеля не все согласны, ведь с аргентинцем соперничал Вирджил ван Дейк, выигравший Лигу чемпионов, откуда он вместе с «Ливерпулем» выбил Месси и «Барселону» на стадии полуфинала, причем весьма и весьма эпичным способом. Как стало известно из протоколов голосования за «Золотой мяч», Европа выбрала ван Дейка, он собрал больше первых по всему миру (69 против 61 у Месси), но эксперты из Африки и Океании обеспечили Лионелю победу с перевесом всего-навсего в 7 баллов — 686 у победителя против 679 у пришедшего вторым голландца.

Опубликованы протоколы голосования за «Золотой мяч». Ван Дейк отстал от Месси всего на 7 баллов... https://t.co/UCc0dATFqV pic.twitter.com/vCMTRQBSSF — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) December 3, 2019

Не обошлось без упоминаний Роналду. Вспомнили и этот аргумент: у Роналду в прошлом сезоне статистика была даже чуточку круче, чем сейчас у Месси, плюс победа в Лиге чемпионов. В общем, так и поверишь в теорию заговора «Реала», которую выдвинул Джорджо Кьеллини.

One won the FIFA Best with this stat.



One lost all the individual awards last year with far better stats and honours.🤷🏻‍♂ pic.twitter.com/2vmu5m72JO — B3 (@b3naldo7) September 24, 2019

А вот это самая популярная картинка всех несогласных с победой Месси. Автор этого поста резюмирует, вкладывая в свои слова изрядную порцию желчи и сарказма: «Мне так тяжело смотреть, как величайший футболист всех времен стоит в отчаянии, не в силах забить гол-другой, когда это было нужно его команде больше всего. О, но он же получил „Золотой мяч“, так что все в полном порядке!»

It feels so bad to see the so called greatest player of all time standing miserably while failing to score yet again another time when it was required the most. Oh but he won the ballon d'or so it's alright! #Messi #CR7 pic.twitter.com/CO6vIV4np5 — John Zaidi (@Zaidi_United) December 3, 2019

Троллили, конечно, не только Месси, но и «неудачников». Помните радость маленького Матео?

Not over! For the fact that Pendu has an international trophy and 99 international goals means he's goat! Hala cr7 pic.twitter.com/9fleJXuzw7 — ❤️💙Moe-man ✌🔥 (@MoeEntity) December 3, 2019

А вот так обладатель «Золотого мяча» выглядит в зависимости от того, в каком турнире и за какую команду играет.

How I truly see Messi 😂😂😂 pic.twitter.com/jTwoEjsN54 — Bayo (@ilemobayo25) December 3, 2019

Если считаете, что тема международных трофеев не раскрыта, то держите еще.

Завершим выпуск на доброй стороне юмора: Юрген Клопп вызвался посчитать, сколько «Золотых мячей» у Лео Месси.