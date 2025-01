Болельщики «Ливерпуля» признали форварда лучшим игроком команды в ноябре.

На счету сенегальца 3 гола и 1 результативная передача в 4 матчах Премьер-Лиги.

Напомним, лучшим игроком «Ливерпуля» в октябре стал полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен.

