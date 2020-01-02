Журналист Егоров: «„Бэйцзин“ обязан выкупить Фернандо у „Спартака“»

сегодня, 12:01

По информации журналиста Сергея Егорова, «Бэйцзин Гоань» обязан выкупить Фернандо у «Спартака». Ранее появлялась информация о возвращении бразильца в московский клуб.

Отмечается, что трансферный контракт между «Спартаком» и китайским клубом не предусматривает отказа от опции выкупа футболиста.

Вероятно, китайский клуб, заплатив «Спартаку», будет искать игроку новый клуб или оставит его у себя.