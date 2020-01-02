Журналист Егоров: «„Бэйцзин“ обязан выкупить Фернандо у „Спартака“»

По информации журналиста Сергея Егорова, «Бэйцзин Гоань» обязан выкупить Фернандо у «Спартака». Ранее появлялась информация о возвращении бразильца в московский клуб.
Отмечается, что трансферный контракт между «Спартаком» и китайским клубом не предусматривает отказа от опции выкупа футболиста.
Вероятно, китайский клуб, заплатив «Спартаку», будет искать игроку новый клуб или оставит его у себя.
Фернандо в Китае, так что выкупить его обязаны, их проблемы.
Ну или пусть платят 9,5 млн неустойки и возвращают в Спартак, мы в Европу за столько же продадим :)
Фернандо в Китае, так что выкупить его обязаны, их проблемы.
Ну или пусть платят 9,5 млн неустойки и возвращают в Спартак, мы в Европу за столько же продадим :)
Хоть какие то новости, ещё 2-а месяца без футбола...
Хоть какие то новости, ещё 2-а месяца без футбола...
Но мы то помним что Фернандо выше уровня Паредеса и понимаем что было бы здорово его вернуть нахаляву
Но мы то помним что Фернандо выше уровня Паредеса и понимаем что было бы здорово его вернуть нахаляву
А "Зенит" дурят все, кому не лень.
А "Зенит" дурят все, кому не лень.
7 матчей оказалось достаточно чтоб увидеть "ошибочность китайских надежд"....
При выплате оставшихся 9,6 млн , оговорённых в контракте он перестанет принадлежать Спартаку...и Гоань его перепродаст любому клубу за сумму около 15 млн чтоб отбить свои вложения....
Я правильно понял ??
Не понятны потуги китайцев.....они готовы терять 5,4 млн и идти на нарушения ранних договорённостей по обязательному выкупу ???
Наверно даже для китайцев дорого было платить 771 тысячу долларов за каждый проведённый матч Фернандо в Китае...))))
Но решение принято ???
Неужели настолько разочаровал ????
7 матчей оказалось достаточно чтоб увидеть "ошибочность китайских надежд"....
При выплате оставшихся 9,6 млн , оговорённых в контракте он перестанет принадлежать Спартаку...и Гоань его перепродаст любому клубу за сумму около 15 млн чтоб отбить свои вложения....
Я правильно понял ??
Не понятны потуги китайцев.....они готовы терять 5,4 млн и идти на нарушения ранних договорённостей по обязательному выкупу ???
Наверно даже для китайцев дорого было платить 771 тысячу долларов за каждый проведённый матч Фернандо в Китае...))))
Но решение принято ???
Неужели настолько разочаровал ????