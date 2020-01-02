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Журналист Егоров: «„Бэйцзин“ обязан выкупить Фернандо у „Спартака“»

сегодня, 12:01

По информации журналиста Сергея Егорова, «Бэйцзин Гоань» обязан выкупить Фернандо у «Спартака». Ранее появлялась информация о возвращении бразильца в московский клуб.

Отмечается, что  трансферный контракт между «Спартаком» и китайским клубом не предусматривает отказа от опции выкупа футболиста.

Вероятно, китайский клуб, заплатив «Спартаку», будет искать игроку новый клуб или оставит его у себя.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Faustello
сегодня в 18:00
Фернандо освобождённый )) Хоть какие то новости, ещё 2-а месяца без футбола...
Да уж ! Ливерпули ,Барселоны ,Ювентусы ....- это конечно замечательно , но как же не хватает нашего ,хоть и не космического , чемпионата !!! Да ,ещё 2 месяца ! Охренеть ,как долго !!! С Новым годом ! ))
ABir
ABir
сегодня в 17:43
Жаль Фернандо - штрафные в его исполнении были убийственными для соперников. Похоже в Китае он совсем загрустил
makkie
makkie
сегодня в 16:04
ЧТД, осталось официальное подтверждение от клуба услышать.
Фернандо в Китае, так что выкупить его обязаны, их проблемы.

Ну или пусть платят 9,5 млн неустойки и возвращают в Спартак, мы в Европу за столько же продадим :)
Гавроша
Гавроша
сегодня в 15:11
Ох федун - даже китайцам свинью подсунул!
Faustello
Faustello
сегодня в 14:13
Фернандо освобождённый ))
Хоть какие то новости, ещё 2-а месяца без футбола...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:07
Тут много факторов, скорее всего понял что не его.
Но мы то помним что Фернандо выше уровня Паредеса и понимаем что было бы здорово его вернуть нахаляву
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:48
Молодцы! умнО!
А "Зенит" дурят все, кому не лень.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
сегодня в 12:32
Учитесь зенит, отдали в аренду за стоимость трансфера и обратно бесплатно
5,4 млн - не стоимость трансфера....а выплата за аренду...
7 матчей оказалось достаточно чтоб увидеть "ошибочность китайских надежд"....
При выплате оставшихся 9,6 млн , оговорённых в контракте он перестанет принадлежать Спартаку...и Гоань его перепродаст любому клубу за сумму около 15 млн чтоб отбить свои вложения....
Я правильно понял ??

Не понятны потуги китайцев.....они готовы терять 5,4 млн и идти на нарушения ранних договорённостей по обязательному выкупу ???
Наверно даже для китайцев дорого было платить 771 тысячу долларов за каждый проведённый матч Фернандо в Китае...))))
Но решение принято ???

Неужели настолько разочаровал ????
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:21
Похоже красиво развели китайцев.
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 12:13
Надо же, такое барахло всучили, что даже после оплаты возвращают обратно. В Китае не смог заиграть!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:10
Учитесь зенит, отдали в аренду за стоимость трансфера и обратно бесплатно
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