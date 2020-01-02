Райола: «В „Барсе“ думали, что де Лигт перейдет к ним следом за де Йонгом»

Агент Мино Райола подтвердил слухи о том, что защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт мог перейти в «Барселону».
Многие голландцы считают «Барселону» своим клубом, а не зарубежным. Матийс должен был пойти туда, но не так, что это стало бы почти святотатством.
«Барселона» подумала, что сделка у них в кармане. Де Лигт – голландец, также как и Френки де Йонг, и переходит из «Аякса», поэтому если де Йонг перейдет, то и де Лигт тоже. Именно так они и думали. «Барселона» выдала неверную причину для трансфера де Лигта.
Он не просто какой-то игрок. Думаете, что такой влиятельный защитник как Жерар Пике отошел бы в сторону? Матийс хочет играть в футбол, а не думать о деньгах.
Он мог перейти в «Ювентус» еще годом ранее, но «Аякс» попросил его остаться, когда клубы должны были достигнуть договоренности. Это был его первый выбор, он удивился, когда узнал о предложениях от таких клубов, как «Барселона» и ПСЖ.
- уже неверное построение предложения )) в современной барсе предпочитают НЕ думать )
- уже неверное построение предложения )) в современной барсе предпочитают НЕ думать )
Хорош мусолить эту тему. То что ты получил за этот трансфер 8млн , молодец.
Хорош мусолить эту тему. То что ты получил за этот трансфер 8млн , молодец.