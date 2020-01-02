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Райола: «В „Барсе“ думали, что де Лигт перейдет к ним следом за де Йонгом»

сегодня, 11:38

Агент Мино Райола подтвердил слухи о том, что защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт мог перейти в «Барселону».

Многие голландцы считают «Барселону» своим клубом, а не зарубежным. Матийс должен был пойти туда, но не так, что это стало бы почти святотатством.

«Барселона» подумала, что сделка у них в кармане. Де Лигт – голландец, также как и Френки де Йонг, и переходит из «Аякса», поэтому если де Йонг перейдет, то и де Лигт тоже. Именно так они и думали. «Барселона» выдала неверную причину для трансфера де Лигта.

Он не просто какой-то игрок. Думаете, что такой влиятельный защитник как Жерар Пике отошел бы в сторону? Матийс хочет играть в футбол, а не думать о деньгах.

Он мог перейти в «Ювентус» еще годом ранее, но «Аякс» попросил его остаться, когда клубы должны были достигнуть договоренности. Это был его первый выбор, он удивился, когда узнал о предложениях от таких клубов, как «Барселона» и ПСЖ.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 14:15
В „Барсе“ думали

- уже неверное построение предложения )) в современной барсе предпочитают НЕ думать )
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил ДСА
сегодня в 13:36
Просто Райола их кинул.
через пять лет всё поправит и продаст за 150 и ещё комсу себе 30 урвёт . Просто Барсу надо доить по жирному! Скоро и Холанда в какой нибудь испанский мешок пристроит.
Action
Action ответил Igo0rek
сегодня в 12:48
Называй вещи своими именами. В Ювентусе просто дали на лапу агенту, сколько он хотел. Вот и весь результат.
И что, подпись ставит игрок, а не агент. Де Лигт выбрал Юве, и не прогадал. Да травма Кьеллини ему помогла, но это покупка в долгую и как раз Джорджио он и должен на долгие годы заменить. А сейчас есть прекрасная возможность научиться у великого мастера обороны.
ДСА
ДСА
сегодня в 12:22
Просто Райола их кинул.
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 12:19
а ещё они думали, что в финале ЛЧ с аяксом сыграют, ахахахахаххахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаххаахахаххахахаахаххаахахахахахахахахахахахахахахахахахахаххахахахахахахаххахахахахаха
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 12:16
Называй вещи своими именами. В Ювентусе просто дали на лапу агенту, сколько он хотел. Вот и весь результат.
neomessi
neomessi
сегодня в 12:14
Он сейчас игрок Юве.
Хорош мусолить эту тему. То что ты получил за этот трансфер 8млн , молодец.
Hoyar
Hoyar
сегодня в 12:05
Просто барса не ведёт дела с аферистом, вот обиженка и мстит.)
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