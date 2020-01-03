Варан: «В „Реале“ давление выше, чем в других клубах»

Защитник «Реала» рассказал, какое давление испытывают футболисты «сливочных»:

В «Реале» существуют различные виды давления. Каждый день о нас говорят на ТВ и радио, пишут в газетах и так далее. Это всемирно известный клуб.

Очень велико давление и внутри клуба. Болельщики очень требовательные. Например, победа - это хорошо, но нужно всегда играть лучше, а ничья приравнивается к катастрофе. В «Реале» стандарты выше, чем в любом другом клубе.

Живу с этим. Видел игроков, которые с этим не справлялись.