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Варан: «В „Реале“ давление выше, чем в других клубах»

сегодня, 09:12

Защитник «Реала» Рафаэль Варан рассказал, какое давление испытывают футболисты «сливочных»:

В «Реале» существуют различные виды давления. Каждый день о нас говорят на ТВ и радио, пишут в газетах и так далее. Это всемирно известный клуб.

Очень велико давление и внутри клуба. Болельщики очень требовательные. Например, победа - это хорошо, но нужно всегда играть лучше, а ничья приравнивается к катастрофе. В «Реале» стандарты выше, чем в любом другом клубе.

Живу с этим. Видел игроков, которые с этим не справлялись.

Ранее стало известно, что «Реал» хочет усилить атаку, подписав нападающего «Ливерпуля» Садио Мане.

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STVA 1
STVA 1 ответил Jeck Denielse
сегодня в 10:20
Ой сори. Конечно Садио Мане. Часто путаюсь...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил STVA 1
сегодня в 09:26
Это сколько надо отвалить Ливерпулю, чтобы они Мане продали!!
У тебя "Сане" - это сокращённое от Садио Мане ??
..или ты о Лерое ??
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:18
Это сколько надо отвалить Ливерпулю, чтобы они Мане продали!!
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