Кулушевски – о переходе в «Юве»: «Это наилучшее начало 2020 года для меня»

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Полузащитник , подписавший контракт с «Ювентусом», в общении с телеканалом туринцев прокомментировал свой трансфер.

Я очень счастлив, это наилучшее начало 2020 года для меня. Это важный день для меня, моих друзей и семьи, а также для всех, кто работал со мной.

Кроме того, в общении с клубным телеканалом Кулушевски ответил на вопрос, что ему нравится больше, забивать голы или отдавать результативные передачи.

Я играю только ради победы. Так что, если я думаю, что лучше ударить по воротам, бью. Как бы то ни было, если я вижу партнера, который находится в более выгодной позиции, чтобы забить, отдаю пас, потому что голы и ассисты не так уж важны, только победа имеет значение.

«Ювентус» выкупил права на Кулушевски у «Аталанты». Сумма трансфера составила 35 миллионов евро.