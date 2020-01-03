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Кулушевски – о переходе в «Юве»: «Это наилучшее начало 2020 года для меня»

сегодня, 00:47

Полузащитник Деян Кулушевски, подписавший контракт с «Ювентусом», в общении с телеканалом туринцев прокомментировал свой трансфер.

Я очень счастлив, это наилучшее начало 2020 года для меня. Это важный день для меня, моих друзей и семьи, а также для всех, кто работал со мной.

Кроме того, в общении с клубным телеканалом Кулушевски ответил на вопрос, что ему нравится больше, забивать голы или отдавать результативные передачи. 

Я играю только ради победы. Так что, если я думаю, что лучше ударить по воротам, бью. Как бы то ни было, если я вижу партнера, который находится в более выгодной позиции, чтобы забить, отдаю пас, потому что голы и ассисты не так уж важны, только победа имеет значение.

«Ювентус» выкупил права на Кулушевски у «Аталанты». Сумма трансфера составила 35 миллионов евро.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:36
Время покажет...
Juve14
Juve14
сегодня в 01:51
Надеемся что укрепишь центр и проведёшь вперёд атаку, а то там бардак полнейший, и хотелось бы Погба к тебе в придачу, более менее лучше будет. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:05
Это еще бабушка надвое сказала!!!
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