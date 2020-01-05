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Главный тренер сборной Швеции не исключил возвращение Ибрагимовича

сегодня, 13:07

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал возможное возвращение в команду нападающего Златана Ибрагимовича.

Как я уже говорил, футболисты, отказавшиеся играть за сборную, могут связаться со мной и сказать, что снова заинтересованы в национальной команде. Тогда мы возьмем их. Все не так уж и сложно. Ибрагимович может связаться с нами, если чувствует, что передумал.
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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 13:48
Вернулся в Европу - сразу сватают в сборную)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:45
Вполне возможный вариант.
max74
max74
сегодня в 13:41
Златан взбодрил всех
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:18
Для сб.Швеции такое возвращение скажется отрицательно.
На ЧМ 18 они хорошо смотрелись, появилась наконец то команда, а не всё внимание только к нарциссу.
Аpбитр
Аpбитр ответил УЕСКА
сегодня в 13:12
Если я удалю команду, то пропадут все набранные очки. Переименуйте пожалуйста мою команду в ФК Уеска.
Удаляйте и создавайте новую, далее начислим на новую команду столько сколько сейчас. Если не удалите, будет бан.
drug01
drug01
сегодня в 13:10
Вторая молодость начинается
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