Главный тренер сборной Швеции не исключил возвращение Ибрагимовича

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал возможное возвращение в команду нападающего Златана Ибрагимовича.
Как я уже говорил, футболисты, отказавшиеся играть за сборную, могут связаться со мной и сказать, что снова заинтересованы в национальной команде. Тогда мы возьмем их. Все не так уж и сложно. Ибрагимович может связаться с нами, если чувствует, что передумал.
На ЧМ 18 они хорошо смотрелись, появилась наконец то команда, а не всё внимание только к нарциссу.
На ЧМ 18 они хорошо смотрелись, появилась наконец то команда, а не всё внимание только к нарциссу.