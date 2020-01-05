Главный тренер сборной Швеции не исключил возвращение Ибрагимовича

Чемпионы должны задавать тон, а кастильцы и каталонцы пользуются классом игроков

Холанд улизнул, Манджукич ушел, в мечтах – игрок за 260 млн евро. «Соккер.ру»

«Соккер.ру» возвращается к персоне Александра Нюбеля в связи с информацией о его