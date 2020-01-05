В гонку за покупку Жиру включился «Ньюкасл»

сегодня, 17:37

По информации британских СМИ , «Ньюкасл» этой зимой планирует приобрести центрального форварда, и главной трансферной целью видит нападающего «Челси» .

«Сороки» намерены арендовать 33-летнего француза до конца сезона. Игрок уже долгое время испытывает проблемы с игровой практикой, поэтом лондонцы готовы отпустить футболиста, однако, при условии, что найдут ему замену. Отмечается, что сам Жиру недоволен этим, так как на 100% хочет покинуть клуб.

В текущем сезоне Оливье сыграл за «Челси» 7 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Также одним из претендентов на Жиру является «Лион».